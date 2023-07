Scherma, Thomas Bach scrive a Olga Kharlan: il CIO assicura un pass per le Olimpiadi! Riabilitata per la gara a squadre ai Mondiali

Olga Kharlan ha ricevuto una lettera da Thomas Bach, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La missiva è stata inviata tramite mail alla schermitrice ucraina in seguito all’episodio avvenuto ieri ai Mondiali di Milano. La sciabolatrice si era presentata in pedana per disputare l’incontro di primo turno contro la russa Smirnova, lo ha vinto agevolmente e poi non ha salutato la rivale con una stretta di mano (come prevede il regolamento classico), ma soltanto porgendo l’arma (pratica che era prevista dal protocollo Covid). L’avversaria si è seduta sulla pedana in segno di protesta per svariati minuti e, dopo un ricorso, Kharlan è stata squalificata dal torneo individuale. Il conflitto bellico in corso di svolgimento tra i due Paesi sta avendo ampie conseguenze in ampio sportivo.

Ebbene, dicevamo della lettera inviata dal numero 1 dello sport mondiale. Thomas Bach, Campione Olimpico nel fioretto a squadre a Montreal 1976, ha preso le parti di Olga Kharlan: “Per me è impossibile immaginare come ti senti in questo momento: la guerra contro il tuo Paese, la sofferenza delle persone in Ucraina, l’incertezza sulla tua partecipazione ai Mondiali, le difficoltà che coinvolgono molti atleti ucraini e gli avvenimenti di ieri. Data la tua particolare situazione, il CIO ti garantirà un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel caso in cui non dovessi riuscire a qualificarti nel restante periodo di qualificazione. Facciamo questa unica eccezione perché le procedure in vigore non potranno permetterti di recuperare i punti persi a causa della squalifica. Il CIO continuerà a esprimere la massima solidarietà nei confronti degli atleti ucraini e della comunità olimpica ucraina durante questo periodo estremamente difficile“.

Olga Kharlan era stata inizialmente squalificata anche per la gara a squadre ma l’ucraina è stata riabilita e dunque scenderà in pedana regolarmente insieme alle proprie compagne per inseguire una medaglia nel team event. L’atleta si è dichiarata grata per questa decisione.

Foto: Lapresse