Atletica, Valentina Trapletti domina la 10 km di marcia ai Campionati Italiani e si lancia verso i Mondiali

A Molfetta (in provincia di Bari) si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera. A fare alzare il sipario sulla massima rassegna nazionale è stata la 10 km di marcia femminile. Valentina Trapletti ha confermato il pronostico della vigilia e ha conquistato il tricolore, tagliando il traguardo con l’eccellente tempo di 44:27, ad appena due secondi dal personale siglato lo scorso anno in occasione del trionfo di Rieti.

L’azzurra, lo scorso anno ottava ai Mondiali di Eugene, ha dato dimostrazione di un ottimo stato di forma in vista dei Mondiali di Budapest, dove sulla 20 km potrebbe essere un’outsider di lusso per un buon piazzamento. La 38enne è rimasta insieme a Eleonora Giorgi nei primi quattro chilometri e poi ha operato un deciso cambio di passo, iniziando una mirabolante fuga solitaria: 22:12 il passaggio a metà gara, poi ha progressivamente aumentato il vantaggio nei confronti di tutte le avversarie.

Si tratta dell’undicesimo titolo italiano per la lombarda, che porta a casa un altro Trofeo Sidoti (dedicato alla memoria della compianta Annarita). Secondo posto per Federica Curiazzi (46:01), che nel corso dell’ultimo giro ha operato il sorpasso su Eleonora Giorgi, costretta a osservare un minuto di penalità per effetto del terzo cartellino rosso e terza al traguardo (46:25). Ricordiamo che era assente Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia.

Foto: Grana/FIDAL