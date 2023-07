Golf: PGA Tour di ritorno con il 3M Open. Young per la top ten mondiale, ma Straka e Grillo sono in forma Liverpool

Il 3M Open, che si disputa a Blaine, nel Minnesota, è uno dei tornei di più recente introduzione nel panorama del PGA Tour. Di scena sul par 71 del TPC Twin Cities, disegnato da Arnold Palmer con Tom Lehman, ha in Tony Finau il detentore, dopo che l’anno scorso il trentatreenne di Salt Lake City era riuscito a imporsi con una bella prestazione e tre colpi di vantaggio sull’argentino Emiliano Grillo e sul sudcoreano Sungjae Im.

Non è però lui il principale favorito in questo momento, in buona parte perché dall’Open Championship di Liverpool sono emersi tanti nomi di grande validità (oltre alla grande sorpresa Brian Harman, che ha giustamente deciso di prendersi una settimana libera per godersi il momento più bello della sua vita). Uno di questi è proprio Grillo, che peraltro è anche 23° nella classifica legata alla FedEx Cup ad oggi.

I galloni di osservato speciale, però, spettano a Sepp Straka. L’austriaco, già 18° qui nel 2020, arriva da una combinazione speciale: vincitore al John Deere Classic, secondo al Royal Liverpool nella 151a edizione dell’unico Major europeo del golf. Ci sarebbe, tra gli uomini da tenere d’occhio, anche Cameron Young. E lo è per tre motivi: sesto nell’Illinois, ottavo all’Open Championship e soprattutto con una possibilità di entrare per la prima volta nella sua vita in top ten.

La copertura tv di Eurosport 2 è piuttosto semplice, e lo è anche quella dell’accoppiata streaming Eurosport.it-Discovery+. In chiave televisiva primi due giri a partire dalle 22:00 e secondi due dalle 19:15; nella fruizione web stessi orari, ma con le 19:00 come orario per il sabato e la domenica.

Foto: LaPresse