Scherma, perché Marini ha battuto il francese Lefort con un cartellino rosso? Cosa è successo ai Mondiali

Tommaso Marini ha sconfitto il francese Enzo Lefort per 15-13 nella roventissima semifinale del torneo di fioretto maschile ai Mondiali 2023 di scherma. L’azzurro ha dato vita a un assalto estremamente equilibrato contro il transalpino, nella rivincita dell’atto conclusivo della passata edizione della rassegna iridata. Il nostro portacolori ha infiammato il pubblico accorso a Milano offrendo, insieme al proprio avversario, un incontro altamente intenso e avvincente.

I due rivali hanno inscenato un testa a testa caratterizzato da un botta su botta continuo e sono così arrivati sul 13-13. A quel punto Tommaso Marini inventava una magistrale parata e risposta, portandosi sul 14-13 e a una sola stoccata dalla vittoria. Enzo Lefort ha cercato disperatamente il pareggio, ma ha commesso una gravissima irregolarità: il transalpino ha infatti abbassato la testa e ha coperto il bersaglio valido. L’azzurro se ne è accorto e ha chiesto l’intervento della moviola.

L’arbitro è andato a rivedere l’intera azione allo schermo e ha chiaramente visto l’infrazione commessa dal Campione del Mondo uscente. Il francese era già ammonito e gli è stato sventolato in faccia un secondo cartellino giallo. La somma di ammonizioni comporta l’esposizione di un cartellino rosso che, nella scherma, consegna una stoccata all’avversario. Tommaso Marini ha incamerato così il quindicesimo punto, si è issato sul 15-13 e ha vinto la semifinale. L’azzurro tornerà in pedana per disputare il match che metterà in palio la medaglia d’oro contro lo statunitense Nick Itkin.

Foto: Lapresse