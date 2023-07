Scherma, Mondiali 2023: Italia su buoni livelli nella sciabola, a Milano il salto di qualità?

Un Mondiale per la conferma e per ipotecare la qualificazione olimpica. Questo è il doppio obiettivo della sciabola azzurra in vista della rassegna iridata sia a livello individuale sia con la squadra. Proprio i due quartetti hanno i fari puntati, visto che la partecipazione a Parigi 2024 passa proprio dal rendimento delle due squadre.

Agli ultimi Europei sono arrivate due medaglie d’argento importanti e che hanno dimostrato l’ottimo stato di salute della sciabola italiana. Purtroppo la Francia si è imposta in entrambe le finali, ma l’Italia, con i punti conquistati, adesso si trova comunque in una posizione di assoluto controllo nel ranking olimpico.

Il salto di qualità delle due squadre passa proprio dal Mondiale, con un oro iridato che può essere veramente la scossa giusta anche in vista delle Olimpiadi di Parigi. Vincere aiuta a vincere e soprattutto darebbe ancora più consapevolezza ad entrambi i gruppi, che hanno vissuto stagioni di crescita e che sono pronte al grande exploit.

Come detto la situazione in classifica nel ranking olimpico non è al momento preoccupante. In campo maschile l’Italia è al sesto posto ed è la miglior europea fuori dalla Top-4, che presenta comunque Ungheria e Francia. Da tenere sotto controllo soprattutto la situazione dei magiari, che sono secondi con 100 punti, ma che devono stare attenti a Iran (92) e soprattutto la fortissima Corea del Sud (89).

Anche tra le donne la situazione è decisamente favorevole. Le azzurre sono quinte con 88 punti, ma Ucraina e Francia sono distanti solamente un punto. Inoltre l’altra formazione europea in classifica è la Spagna a 72. Il quartetto italiano è sicuramente competitivo e ha dimostrato di valere una medaglia pesante nei grandi appuntamenti. L’Italia vuole Parigi e a Milano c’è un biglietto da staccare.

FOTO: Bizzi/Federscherma