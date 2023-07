Scherma, Filippo Macchi: “Potevo mettere la ciliegina sulla torta sulla stagione, ma manca la gara a squadre”

In un’altra giornata trionfale ai Mondiali di scherma di Milano per l’Italia, non può gioire, almeno a livello individuale, Filippo Macchi, campione d’Europa in carica nel fioretto maschile.

L’azzurro per sua sfortuna ha trovato sul cammino il futuro campione del mondo: negli ottavi di finale derby tutto italiano con Tommaso Marini che si è imposto 15-11.

Le parole dell’azzurro: “Felicissimo per Tommaso, un grandissimo campione e si è confermato. Ovviamente un po’ di dispiacere c’è perché potevo fare molto di più, potevo portare a casa quell’assalto. Non è mai bello incontrarsi tra italiani, è andata così, ho comunque fatto una bella stagione, ho portato a casa un titolo ma in ogni caso potevo fare meglio oggi”.

L’annata: “Oggi potevo mettere la ciliegina sulla torta. Un bel 2023, una stagione in crescendo. A novembre a Bonn ho perso il secondo giorno e sfido chiunque a parte Cerioni ed il mio staff a pensare che avrei fatto questa stagione che si è rivelata positiva. Non ci accontentiamo mai, siamo atleti forti”.

E ora la gara a squadre: “Siamo tante nazioni e belli incazzati. Dopodomani nella qualifica ce la metteremo tutta. Daremo tutto, Tommy è carico perché ha vinto, noi siamo carichi perché non abbiamo vinto. Ci vogliamo bene, siamo una squadra e una famiglia”.

