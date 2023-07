Scherma, Alice Volpi: “Mai semplice vincere un derby italiano in finale. Ho chiuso un letargo di 5 anni”

Il fioretto italiano ha scritto per l’ennesima volta una pagina splendida di storia. I Mondiali 2023 di scherma di Milano oggi si sono tinti di tricolore in una maniera clamorosa. Alice Volpi ha vinto la medaglia d’oro, e con lei sul podio si sono issate anche Arianna Errigo e Martina Favaretto. Una tripletta da incorniciare, che ha visto il successo della schermitrice toscana, che è andatra a fare il bis dopo Wuxi 2018.

Al termine della sua gara, la classe 1992 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di OA Sport: “Non so se mi sentivo di vincere il titolo perchè ero davvero tesissima. Lo volevo, tantissimo, anche perchè viene dopo un letargo di 5 anni nel quale mi ero un po’ adagiata su quella vittoria. Ho ritrovato la voglia di vincere e lottare. Il Mondiale in casa? Avevo molta ansia, ma nei momenti di difficoltà mi ha aiutato tanto”.

Disputare una finale contro una compagna di squadra non è mai semplice. Alice Volpi è dello stesso parere: “Assolutamente, non è facile. Sinceramente io spero sempre di non trovare un’altra italiana all’ultimo atto, ma quando ci si arriva non ci si può sottrarre. Penso sia stato bello tirare contro Arianna; non ci capitava da tanto tempo, e quando succede facciamo tanta scherma in pedana. Sono felice per lei”.

Un percorso nel quale la senese ha anche rischiato. 3 stoccate di svantaggio contro l’americana Lauren Scruggs nei sedicesimi, altrettante contro Arianna Errigo. Un andamento davvero thrilling. “Ho fatto soffrire chi mi seguiva – sorride – Senza dubbio è stato complicato, ma non ho mai mollato. A volte anche il pubblico ha saputo darmi una mano, pubblico che penso si sia divertito ad assistere a sfide decise all’ultima stoccata”.

A questo punto dall’individuale si passa alla gara a squadre. Gli obiettivi sono chiari: “Ora avrò due giorni di riposo, quindi mi concentrerò sulla gara a squadre. Quest’anno abbiamo fatto molto bene, siamo sempre state molto unite e ci siamo sorrette nei momenti di difficoltà. Sono fiduciosa”.

Foto: LaPresse