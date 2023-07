LE DEE DEL FIORETTO! Volpi oro, Errigo argento, Favaretto bronzo: dominio dell’Italia ai Mondiali!

Il fioretto femminile italiano riscrive l’ennesimo capitolo di una storia leggendaria e vincente come ce ne sono poche nel nostro sport. Oro, argento e bronzo ai Mondiali di Milano, con Alice Volpi che sale sul gradino più alto del podio, dopo aver sconfitto in finale una comunque meravigliosa Arianna Errigo; con il terzo posto di Martina Favaretto a suggellare un capolavoro.

Per Alice Volpi è il secondo titolo iridato della carriera dopo quello ottenuto a Wuxi nel 2018. La toscana si presentava al Mondiale con qualche passo falso negli ultimi mesi, ma a Milano ha saputo ritrovare la sua scherma. Un cammino eccezionale quello di Volpi, come anche quello di una ritrovata Arianna Errigo, (alla sua decima medaglia iridata) e che tornava in pedana dopo la pausa per la nascita dei suoi due gemelli.

Una finale che ha visto partire forte Volpi (3-0), ma con Errigo che ha rimontato e che si è portata avanti prima sul 6-4 e poi anche 8-6. Volpi ha ritrovato la parità e poi ha piazzato una serie di stoccate che hanno costruito il solco decisivo, fino al 15-10 conclusivo.

Eppure tutto poteva finire ai sedicesimi per Alice Volpi. Infatti la toscana si è trovata ad un passo dalla sconfitta con l’americana Lauren Scruggs, trovando il successo all’ultima stoccata (di pregevolissima fattura) per 15-14. Successivamente un altro delicato assalto con la polacca Julia Walczyk-Klimaszyk, battuta per 15-12.

L’apoteosi azzurra è completata da Martina Favaretto, che si mette al collo la sua prima medaglia individuale della carriera ad un Mondiale. Un bronzo arrivato dopo la sconfitta in semifinale nel derby contro Arianna Errigo per 15-10. Un assalto che ha visto una partenza bruciante della lombarda (5-1), prima della rimonta della veneta che si era portata in vantaggio per 8-7. Nuovo cambio di marcia di Errigo, che ha piazzato il parziale vincente.

Tutte e quattro le azzurre in gara erano arrivate ai quarti di finale. Martina Batini, infatti, si è fermata ai piedi del podio, battuta in un altro derby tricolore da Alice Volpi con il punteggio di 15-7.

