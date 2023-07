Scherma, Alberta Santuccio: “Una medaglia emozionante. Con la squadra vogliamo le Olimpiadi”

Alberta Santuccio non dimenticherà mai il Mondiale di Milano, visto che ha conquistato la medaglia d’argento, la sua prima individuale in una rassegna iridata. La siciliana si è arresa in finale alla francese Marie-Florence Candassamy, ma è stata veramente protagonista di un cammino eccezionale fin dai primi assalti della mattina.

Le sue prime parole dopo aver ricevuto la medaglia d’argento: “Emozionante questa medaglia perchè è la mia prima in un Mondiale senior ed è ancora più emozionante perchè è avvenuta in casa. Una doppia emozione, anche se c’è un po’ di rammarico per la finale, ma guardo questo argento e mi viene da sorridere”.

In finale Santuccio ha cominciato male (sotto 4-0) e questo inizio si è fatto poi sentire nel corso dell’assalto: “Sicuramente ero stanca, ma questa non deve essere una giustificazione. Ho sbagliato l’inizio e poi l’ho pagato successivamente nell’assalto. Merito comunque alla mia avversaria che ha saputo cogliere il momento giusto”

Il CT Dario Chiadò non nasconde le ambizioni della sua Italia nella prova a squadre e anche la siciliana conferma il parere del proprio commissario tecnico, con un obiettivo ben preciso in testa: “Ha risposto lui per me. Siamo già settate per questa gara a squadre e puntiamo alla qualifica alle Olimpiadi. Siamo una bellissima squadra e abbiamo dimostrato di avere le nostre potenzialità e dobbiamo solo farle vedere”

FOTO: Bizzi/Federscherma