“Saranno Campioni”: Tommaso Brugnami, il nuovo gioiello della ginnastica artistica

La ginnastica artistica maschile azzurra sta sfornando giovani talenti che fanno ben sperare per il futuro, a partire dai Giochi di Los Angeles 2028. Una generazione che vuole emulare i fasti di Chechi, Cassina, Coppolino, Morandi ed altri campioni del recente passato. Una stupenda nidiata, diventata campionessa continentale a squadre la scorsa stagione. Nelle precedenti puntate della rubrica vi abbiamo presentato Riccardo Villa, oggi invece vi faremo conoscere Tommaso Brugnami.

Tommaso Brugnami, classe 2006, è anconetano, di Monte San Vito, per la precisione. Appartiene alla società Ginnastica Giovanile Ancona del presidente Maurizio Urbinati, dove lo allena il tecnico Fabrizio Marcotullio. Brugnami inoltre appartiene alla Nazionale Juniores del Bel Paese, guidata dal responsabile Nicola Costa, coadiuvato dai tecnici Corrado Corti, Pietro Bani, e dallo stesso Fabrizio Marcotullio.

L’enfant prodige marchigiano ha iniziato a 7 anni con la ginnastica artistica, dopo aver provato diversi sport. Tutto grazie alla zia Maria Chiara, che era stata una buona ginnasta e lo ha incoraggiato a provarci. La sua giornata tipo inizia alle 6.45, poi la scuola a Jesi fino alle 13. Dopodiché, trasferimento ad Ancona, con circa 5 ore di allenamenti fino alle 20. Tutto questo per 6 volte la settimana, libera la domenica. Per Tommaso questi sacrifici non rappresentano un peso, anzi. Intanto, gli piacerebbe entrare a far parte di un gruppo sportivo.

I punti di forza del 17enne sono il volteggio ed il corpo libero, anche se il quadrato è il suo attrezzo preferito: riesce ad esprimersi studiando le varie linee diagonali e curando ogni minimo dettaglio. Finora questi sono i due attrezzi dove presenta gli esercizi con il più alto coefficiente di difficoltà, sperando di migliorare ulteriormente negli altri quattro.

Il palmares del marchigiano, nonostante la giovanissima età, fa spellare le mani a chiunque: nel 2022, assieme ai compagni di Nazionale Juniores ha ottenuto una splendida doppietta d’oro nel concorso a squadre, sia agli Europei di categoria a Monaco di Baviera, che al Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF), disputato a Banská Bystrica, in Slovacchia. Inoltre, a livello individuale, sono arrivati i bronzi al corpo libero all’Olympiahalle di Monaco, ed al volteggio nella manifestazione slovacca per atleti Under 18.

L’azzurrino ha confermato tutto il suo potenziale in questo 2023, con le straordinarie affermazioni nel 2° Campionato Mondiale Juniores di Antalya: grazie all’oro al volteggio ed ai due bronzi (a squadre ed al corpo libero) è stato tra i principali protagonisti della manifestazione iridata di categoria, contribuendo al bottino finale di 11 podi (3 ori, 1 argento e 7 bronzi) ed al secondo posto del Bel Paese nel medagliere finale.

Un talento forgiato da anni di duri allenamenti e sacrifici. E che, con la sua determinazione, brillerà di sicuro, con un futuro da protagonista della polvere di magnesio azzurra.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi