Rugby, Test Match: non solo Italia, tutte le sfide della settimana

Mancano poche settimane al fischio d’inizio che darà il via alla Coppa del Mondo di rugby 2023 e le nazionali si stanno preparando per l’appuntamento più importante degli ultimi quattro anni. E questo fine settimana si entra nel vivo dei test di preparazione al torneo iridato, con sette partite da non perdere.

Si partirà con la The Rugby Championship, che si chiuderà con le attese sfide tra Australia e Nuova Zelanda, con gli All Blacks a un passo dal titolo, e tra Sudafrica e Argentina, due formazioni che sono alla ricerca di loro stessi in vista dei Mondiali. Si tratta di due partite che sono più di amichevoli e che vedono in campo quattro squadre che sono già pienamente rodate.

Due, invece, le sfide che fanno parte della Pacific Nations Cup, con Samoa-Fiji che si disputa nella notte tra venerdì e sabato, mentre all’ora di pranzo sarà la volta di Giappone-Tonga. Per le Summer Series, invece, come detto esordio per gli azzurri a Edimburgo con il match Scozia-Italia, mentre in tarda serata sarà la volta di Uruguay-Cile. Con All Blacks e Uruguay, anche un’altra avversaria degli azzurri ai Mondiali scenderà in campo, con la Namibia che affronterà l’Argentina XV.

TEST MATCH – PROGRAMMAZIONE

Sabato 29 luglio

02.00 – Samoa-Fiji

11.45 – Australia-Nuova Zelanda

12.30 – Giappone-Tonga

16.15 – Scozia-Italia

17.05 – Sudafrica-Argentina

20.00 – Namibia-Argentina XV

22.00 – Uruguay-Cile

Foto: LaPresse