Rugby, Test Match: Fiji in forma mondiale, il Giappone torna a vincere

Nel weekend non si sono giocate solo le sfide della The Rugby Championship e il match tra la Scozia e l’Italia, ma è andata in scena anche la seconda giornata della Pacific Nations Cup. In campo sono scese Giappone, Tonga, Fiji e Samoa, in due test importanti in vista della prossima Rugby World Cup.

E guardando all’estremo Oriente la formazione sicuramente più in forma del momento sono le Fiji, che hanno conquistato il secondo successo in due match. Dopo aver superato le Tonga all’esordio, infatti, i figiani hanno dominato anche le Samoa con un netto 33-19, in un match già chiuso nel primo tempo.

Due vittorie che confermano come le Fiji siano un outsider di lusso alla prossima Rugby World Cup. I figiani sono inseriti nella pool C dei Mondiali, un girone di ferro che comprende, oltre alle Fiji, Galles, Australia, Georgia e Portogallo. Con i lusitani che appaiono fuori dai giochi e Wallabies e britannici che arrivano da un lungo periodo di crisi, la pool C vede quattro squadre candidate a giocarsi la qualificazione ai playoff e oggi le Fiji appaiono tra le favorite.

Dopo un anno di sconfitte, invece, torna alla vittoria il Giappone. Nel primo turno i nipponici avevano ceduto alle Samoa, ma questo weekend i Brave Blossoms hanno saputo ritrovare il successo contro Tonga per 21-16. Match non facile per i giapponesi, che però avevano bisogno di uscire vincitori da un campo a un mese da un Mondiale che appare difficile per loro.

Inseriti nella pool D, infatti, i giapponesi dovranno provare a conquistare un posto ai playoff, ma sulla loro strada avranno la Cenerentola Cile, ma soprattutto Inghilterra, Argentina e Samoa, tre formazioni che sulla carta sono superiori al Giappone. E, così, i nipponici dovranno lavorare al meglio questo mese (affrontando anche l’Italia in un’amichevole a fine agosto) per provare a ribaltare i pronostici.

Foto: LaPresse