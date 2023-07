Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile 2023: quando si gioca, orario, programma, tv

Si avvicina sempre più il momento decisivo per l’Italia nella fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Dopo la sonora sconfitta per 5-0 contro la Svezia, le ragazze di Milena Bertolini proveranno a rifarsi mercoledì 2 agosto alle 9:00 nell’ultima giornata del gruppo G contro il Sudafrica.

L’Italia, che in questo momento si trova in seconda posizione nel girone con tre punti, sarà obbligata a vincere per avere la certezza del passaggio del turno, mentre con un pareggio si dovrà guardare l’esito del match tra Svezia e Argentina (attualmente la Svezia è già qualificata agli ottavi con i suoi punti, mentre l’Argentina ha un punto e si trova dunque a -2 dall’Italia). Con una sconfitta, invece, sarebbe eliminazione certa.

Battere il Sudafrica non sarà semplice, perché la squadra di Ellis, reduce dalla sconfitta all’esordio per 2-1 contro la Svezia e il pareggio per 2-2 contro l’Argentina, è ben organizzata e ha delle giocatrici di talento. Per questi motivi alle azzurre servirà dunque la prestazione perfetta per cercare di ottenere la qualificazione.

L’incontro tra Italia e Sudafrica si potrà vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match dell’Italia.

CALENDARIO ITALIA-SUDAFRICA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00: Italia – Sudafrica (gruppo G) allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse