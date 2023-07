Basket, grande colpo della Openjobmetis Varese: Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro

Bel colpo di mercato per la Openjobmetis Varese, che si è assicurata le prestazioni di Willie Cauley-Stein in vista della stagione agonistica 2023-2024. Il nativo di Spearville classe 1993 sarà dunque il nuovo centro della compagine lombarda dopo aver giocato in carriera oltre 420 partite di NBA con le maglie di Sacramento, Golden State, Dallas e Philadelphia.

“Siamo estremamente contenti della firma di Willie. Un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti e che per talento, atletismo e protezione del ferro sarà fondamentale nell’economia della nostra squadra. Le sue qualità si combinano molto bene con il nostro modo di giocare e non vediamo l’ora di vederlo a Varese insieme alla sua famiglia“, ha commentato il responsabile scouting Matteo Jemoli.

Cauley-Stein, lungo statunitense di 213 centimetri, è alla prima esperienza in Europa dopo essere stato selezionato dai Kings come sesta scelta assoluta al Draft NBA del 2015. Il prodotto dei Kentucky Wildcats è reduce da una stagione di G League con i Vipers di Rio Grande Valley (squadra di sviluppo degli Houston Rockets) da 7.2 punti e 6.1 rimbalzi di media.

Foto: Lapresse