Rugby, Sei Nazioni: le edizioni 2024 e 2025 ancora in esclusiva su Sky

Si comincerà con le Summer Nations Series 2023, cioè le amichevoli in programma questa estate in vista della Rugby World Cup di settembre, per poi continuare con i Sei Nazioni 2024 e 2025, senza dimenticare le Autumn Nations Series del prossimo biennio, oltre ai tornei continentali sia femminile sia juniores. Parliamo dell’accordo firmato da Sky con il Sei Nazioni per il broadcasting in esclusiva del grande rugby.

Come detto, l’accordo che vedrà il rugby internazionale in onda su Sky e in streaming su NOW prevede cinque eventi nel prossimo triennio. Si parte con le Summer Nations Series 2023 (15 partite, di cui 4 match degli azzurri in programma questa estate), il Guinness Sei Nazioni Maschile 2024 e 2025, il TikTok Sei Nazioni Femminile 2024 e 2025, il Sei Nazioni U20 2024 e 2025 e le Autumn Nations Series 2024 e 2025 (21 partite, di cui 3 degli azzurri il prossimo anno: Italia-Argentina il 9 novembre, Italia-Tier 2 il 16 novembre e Italia-Nuova Zelanda in data da definire).

Ma un antipasto di questo ricco piatto coinvolgerà l’Italdonne di Giovanni Raineri, che il 22 luglio sarà impegnata nel primo test-match del 2023/24 contro la Spagna, dodicesima al Mondiale Classifiche internazionali di rugby, a caccia di un posto nella nuova competizione internazionale WXV 2, che si svolgerà a fine ottobre.

Come detto, l’accordo prevede la trasmissione di tutti gli incontri sul satellite con Sky e in streaming su Now, mentre tutte le partite degli azzurri impegnati nel Guinness Sei Nazioni maschile, nelle Summer Nations Series e nelle Autumn Nations Series saranno visibili anche in chiaro su TV8.

Foto: Federico Proietti – LPS