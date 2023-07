Rugby, la Francia vince i Mondiali Under 20: Irlanda travolta 50-14

La Francia del rugby continua a dare spettacolo. A livello senior i transalpini sono tra le squadre migliori al mondo, arriva l’ennesima conferma a livello giovanile: trionfo ai Mondiali under 20 in terra sudafricana.

La compagine francese si è imposta per 50-14 in un match davvero senza storia sull’Irlanda. 28′ sono durati gli irlandesi (passati anche in vantaggio ad inizio gara), poi sono crollati sotto le mete transalpine.

Terzo titolo consecutivo dopo quelli di 2018 e 2019 (ricordiamo che l’edizione 2020 non è stata disputata per Covid).

Francia-Irlanda 50-14

Francia: 15 Mathis Ferté, 14 Leo Drouet, 13 Nicolas Depoortere, 12 Paul Costes, 11 Theo Attissogbe, 10 Hugo Reus, 9 Baptiste Jauneau, 8 Marko Gazzotti, 7 Oscar Jegou, 6 Lenni Nouchi (C), 5 Posolo Tuilagi, 4 Hugo Auradou, 3 Zaccharie Affane, 2 Pierre Juovin, 1 Lino Julien

A disposizione: 16 Thomas Lacombre, 17 Alexandre Kaddouri, 18 Thomas Duchene, 19 Brent Liufau, 20 Matthis Castro Ferreira, 21 Leo Carbonneau, 22 Arthur Mathiron, 23 Clement Mondinat

Marcatori Francia

Mete: Ferté (14, 69), Julien (33), Jouvin (41), Depoortere (44), Nouchi (74), Drouet (78)

Trasformazioni: Reus (14. 33, 41, 44, 74, 78)

Calci di punizione: Reus (22)

Irlanda: 15 Henry McErlean, 14 Andrew Osborne, 13 Hugh Gavin, 12 John Devine, 11 James Nicholson, 10 Sam Prendergast, 9 Fintan Gunne, 8 Brian Gleeson, 7 Ruadhan Quinn, 6 James McNabney, 5 Conor O’Tighearnaigh, 4 Diarmuid Mangan, 3 Ronan Foxe, 2 Gus McCarthy (C), 1 Paddy McCarthy

A disposizione: 16 Max Clein, 17 George Hadden, 18 Fiachna Barrett, 19 Charlie Irvine, 20 Evan O’Connell, 21 Oscar Cawley, 22 Matthew Lynch, 23 Sam Berman

Marcatori Irlanda

Mete: Gunne (3), Devine (28)

Trasformazioni: Prendergast (3, 28)

Photo LiveMedia/Alfio Guarise