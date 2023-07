Calcio femminile, Nuova Zelanda-Italia 0-1. Le azzurre vincono l’ultimo test prima dei Mondiali

La Nazionale italiana di calcio femminile ha vinto per 0-1 l’amichevole giocata a porte chiuse contro le padrone di casa della Nuova Zelanda allo stadio Keith Hay Park di Auckland nell’ultima uscita prima dei Mondiali. A decidere la sfida è stata la rete di Giacinti, siglata al 23′ della prima frazione.

La formazione iniziale scelta dalla CT Milena Bertolini ha visto Durante in porta, la difesa composta da Di Guglielmo, Salvai, Linari e Boattin, in mezzo al campo Dragoni, Giugliano e Caruso, ed infine Bonansea, Giacinti e Glionna in attacco.

Nel secondo tempo girandola di cambi, con Orsi, Greggi e Serturini in luogo di Linari, Dragoni e Glionna, a metà ripresa ingressi di Cantore e Cernoia per Bonansea e Giugliano, infine nel quarto d’ora finale innesto di Girelli al posto di Caruso.

LA VITTORIA DELL’ITALIA IN NUOVA ZELANDA

Foto: LiveMedia/Fabio Fagiolini