Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida alla Scozia nelle Summer Series 2023: Ruzza capitano

Il CT dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, che lascerà la panchina azzurra dopo i Mondiali, ha diramato la formazione che giocherà in Scozia sabato 29 luglio alle ore 16.15 italiane a Murrayfield contro la Nazionale padrona di casa il primo match valido per le Summer Series 2023 in vista Coppa del Mondo.

L’Italia si presenta in Scozia con un nuovo capitano, Federico Ruzza, e due esordienti, Lorenzo Pani e Martin Page-Relo. Pani sarà l’estremo azzurro, nel triangolo allargato con Bruno ed il rientrante Ioane, Menoncello e Morisi saranno i centri, con la mediana composta da Page-Relo ed Allan.

In terza linea ci saranno Halafi e Zuliani con capitan Federico Ruzza, in seconda Sisi e Zambonin, infine in prima scelti Ceccarelli, Faiva e Zani. In panchina Manfredi, Fischetti, Alongi, Iachizzi, Lorenzo Cannone, Alessandro Garbisi, Da Re e Mori.

Il CT dell’Italia, Kieran Crowley, ha affermato al sito federale: “La partita contro la Scozia rappresenta un primo, importante, step verso la Rugby World Cup. Molti giocatori avranno la possibilità di giocare in un Test Match di alto livello internazionale mostrando le loro capacità per entrare nella lista dei convocati per il Mondiale. Sarà un momento anche per valutare la prima parte della preparazione in vista delle prossime partite“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, esordiente)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 44 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 17 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 71 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, esordiente)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

6 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps) – capitano

5 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

4 David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 26 caps)

2 Epalahame FAIVA (svincolato, 5 caps)

1 Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

A disposizione

16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 30 caps)

18 Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

19 Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 5 caps)

20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

22 Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

23 Federico MORI (Bayonne, 12 caps)

LA FORMAZIONE DELLA SCOZIA

15 Ollie Smith (Glasgow Warriors) 3 caps

14 Darcy Graham (Edinburgh Rugby) 33 caps

13 Chris Harris (Gloucester Rugby) – Vice-Captain – 42 caps

12 Stafford McDowall (Glasgow Warriors) uncapped

11 Kyle Steyn (Glasgow Warriors) 10 caps

10 Ben Healy (Edinburgh Rugby) 1 cap

9 Ali Price (Glasgow Warriors) 61 caps

8 Matt Fagerson (Glasgow Warriors) 33 caps

7 Rory Darge (Glasgow Warriors) – 7 caps, capitano

6 Luke Crosbie (Edinburgh Rugby) 4 caps

5 Scott Cummings (Glasgow Warriors) 25 caps

4 Sam Skinner (Edinburgh Rugby), 25 caps

3 Murphy Walker (Glasgow Warriors) 2 caps

2 George Turner (Glasgow Warrios) 35 caps

1 Rory Sutherland (svincolato) 23 caps

A disposizione

16. Stuart McInally (Edinburgh Rugby) 47 caps

17. Jamie Bhatti (Glasgow Warriors) 29 caps

18. Javan Sebastian (Edinburgh Rugby) 3 caps

19. Cameron Henderson (Leicester Tigers) esordiente

20. Josh Bayliss (Bath Rugby) 3 caps

21. Jamie Dobie (Glasgow Warriors) 1 cap

22. Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby) 43 caps

23. Cameron Redpath (Bath Rugby) 5 caps

