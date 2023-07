Pallanuoto, pazzesca Ungheria! Rimonta e batte la Spagna con una papera del portiere all’ultimo secondo! Finale con la Grecia

Lo si diceva per la prima semifinale e così è stato anche per la seconda: un Mondiale spettacolare ed imprevedibile per quanto riguarda la pallanuoto maschile in quel di Fukuoka. A raggiungere la Grecia in finale è l’Ungheria: i magiari battono i campioni in carica della Spagna in un incontro folle per 12-11 e si andranno a giocare l’oro.

Ultimo atto veramente impronosticabile quello tra i magiari e gli ellenici: una finale mai vista nella storia, con gli ungheresi che tornano a battagliare per il titolo a sei anni di distanza dalla beffa subita in casa dalla Croazia. Ricordiamo che entrambe le squadre hanno in tasca il pass per Parigi 2024.

Iberici che erano nettamente favoriti alla vigilia e lanciati verso il secondo titolo consecutivo. Dopo il 3-3 nel quarto iniziale arriva il break con il +2 a metà gara per la banda di David Lozano Martin. I magiari non si arrendono, nonostante il momentaneo 7-4 dei campioni in carica: arriva il -1 alla sirena del terzo quarto.

Succede l’incredibile nella frazione finale: Spagna sul 13-11 a tre minuti dal termine, rimonta nuovamente completata con Jansik e Vamos e, proprio allo scadere, sulla sirena, il tiro di Manhercz non viene bloccato da Aguirre, che si fa beffare dal rimbalzo del pallone che varca la linea di porta clamorosamente.

Foto: Lapresse