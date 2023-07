Pallanuoto, Mondiali 2023: clamorosa Grecia, Serbia battuta ed è finale con pass olimpico

Un’edizione iridata davvero particolare quella a cui stiamo assistendo. Sorprese su sorprese ai Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Fukuoka: oggi in scena le semifinali ed arriva il colpaccio della Grecia. La nazionale ellenica si impone, addirittura nettamente (13-7), sulla Serbia e vola in finale.

Per la compagine guidata da Vlachos arriva anche il primo pass olimpico per Parigi 2024 messo in palio fino ad ora, ma, soprattutto, è la prima volta che trova l’ultimo atto iridato nella storia (era stata tre volte terza, compreso lo scorso anno a Budapest). Ora in finale ci sarà la vincente di Spagna-Ungheria.

Una partita senza storia che nessuno si sarebbe aspettato dopo il super incontro della Serbia con l’Italia e le sofferenze elleniche con il Montenegro ai quarti. Il parziale di 3-0 nel secondo quarto taglia le gambe ai serbi che non sono più in gradi di rientrare e prendono un’imbarcata. Kakaris e Argyropoulosi protagonisti con tre reti ciascuno.

Foto: Lapresse