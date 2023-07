Rugby femminile: Italia-Spagna, le azzurre devono ritrovare se stesse

Torna in campo dopo un deludente TikTok Sei Nazioni 2023 la nazionale femminile di rugby e domani, sabato 22 luglio alle 19.30, l’ITalia affronterà la Spagna allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza in un test-match che qualificherà la vincente alla seconda divisione del WXV, il nuovo format internazionale di World Rugby al via nel prossimo autunno.

Il Sei Nazioni ha visto la squadra guidata per la prima volta da Nanni Raineri perdere quattro match su cinque, con il solo successo sull’Irlanda a dare soddisfazione a una nazionale in profonda rivoluzione. Tanti i ritiri in questo 2023, tante le nuove ragazze entrare in squadra e il ct azzurro è alla ricerca della quadra per ritrovare quei successi che negli ultimi anni hanno caratterizzato l’Italia femminile.

Il test-match tra le azzurre, ottave nel ranking internazionale, e le Furie Rosse attualmente tredicesime, sarà dunque fondamentale non solo per conquistare la seconda divisione del WXV, ma anche per ridare fiducia a una squadra alla ricerca di se stessa. Le azzurre hanno le qualità per imporsi e dovranno confermarlo in campo domani.

ITALDONNE – formazione

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana R. Padova, 24 caps)

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba, 36 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 79 caps)

12 Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 66 caps)

11 Alyssa D’INCA’ (Iniziative Villorba, 16 caps)

10 Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova, 6 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 78 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 63 caps)

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 42 caps)

6 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 31 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 39 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 45 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 91 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova, 18 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs, 25 caps)

a disposizione

16 Gaia MARIS (Valsugana R. Padova, 20 caps)

17 Alice CASSAGHI (CUS Milano, 2 caps)

18 Alessia PILANI (Rugby Colorno, esordiente)

19 Laura GURIOLI (Iniziative Villorba, 2 caps)

20 Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 3 caps)

21 Francesca GRANZOTTO (Unione R. Capitolina, 3 caps)

22 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 41 caps)

23 Beatrice CAPOMAGGI (Iniziative Villorba, 7 caps)

Foto: Valerio Origo – LPS