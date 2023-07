Roma, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni

La Roma ha lavorato tanto nei primi giorni di calciomercato. La squadra di José Mourinho vuole qualcosa di più dei due sesti posti collezionati negli ultimi due anni e si sono già rifatti il trucco con quattro acquisti di livello: i prestiti di Rasmus Kristensen e Diego Llorente dal Leeds e gli arrivi a parametro zero di Evan Ndicka e Houssem Aouar.

Ora la priorità è quella della punta centrale per sostituire al meglio Tammy Abraham infortunato. Negli ultimi giorni il nome più di moda è quello di Alvaro Morata, ricercatissimo dalle squadre italiane e che potrebbe liberarsi con una cifra attorno ai 20 milioni. Non c’è solo la Roma, ma l’Inter pensa all’iberico dopo la chiusura a Romelu Lukaku, e nemmeno il Milan non lo ha mollato.

In alternativa c’è Gianluca Scamacca, che aveva aperto negli scorsi giorni al ritorno nella Capitale. Per la Gazzetta dello Sport il West Ham starebbe concordando ad un prestito oneroso, tra i tre ed i quattro milioni, più un obbligo di riscatto, dipendente da presenze ed eventuale qualificazione in Champions League.

Ma intanto la Roma deve ancora lavorare per rispettare il Settlement Agreement con la Uefa e vuole liberarsi di alcuni giocatori per sfoltire la rosa. Come gli esterni Rick Karsdorp e Matias Vina, ormai fuori dal progetto tecnico, il norvegese Ola Solbakken che non ha impressionato ed il difensore Roger Ibanez, che ha interessamenti in Premier League.

