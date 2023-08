Romelu Lukaku alla Roma? Trattativa di mercato, costi e stipendi: possibile attacco con Dybala

Non solo Sardar Azmoun. La Roma in queste ultime giornate di calciomercato è scatenata specialmente in entrata e adesso potrebbe arrivare il colpo di questa finestra estiva. La società giallorossa è infatti vicinissima all’ingaggio di Romelu Lukaku. Nelle scorse ore c’è stata l’apertura da parte del Chelsea per la cessione del belga in prestito e dunque la dirigenza capitolina si è fatta avanti per portare a termine la trattativa.

ROMELU LUKAKU-ROMA: ORE DECISIVE

In queste ore e per la precisione alle 17.21 (locali), secondo quanto riportato da Sky Sport, Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono atterrati a Londra all’aeroporto di Farnborough. Questa sera sono attesi a Stamford Bridge dove si giocherà Chelsea-Luton Town, ma dove si trovano soprattutto gli uffici operativi dei Blues. Obiettivo del duo arrivato in Inghilterra è ovviamente quello di chiudere per Lukaku già in serata. Le cifre dell’affare? Big Rom potrebbe giungere alla Roma, come sopra già anticipato, in prestito secco e l’affare costerebbe alla società giallorossa tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Sin qui, determinante, è stata anche e soprattutto la telefonata effettuata dal mister della compagine, José Mourinho, direttamente al giocatore ex Inter al centro di tante voci di mercato in questa estate. Il belga ha aperto al trasferimento e le prossime saranno ore decisive per la fumata bianca. La Capitale è in fermento e si attende con ansia: poi, già dalle prossime partite, si potrebbe vedere in azione il tandem offensivo Lukaku-Dybala.

Foto: LaPresse