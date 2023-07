Risultati amichevoli Serie A di oggi (29 luglio): tutti i marcatori. Napoli e Roma a valanga, male l’Udinese

Nella giornata di oggi, sabato 29 luglio, si sono giocate diverse amichevoli che hanno visto coinvolte anche e soprattutto le formazioni di Serie A. Ci troviamo infatti in estate e nel pieno dei ritiri pre-stagionali. Il campionato 2023/2024 si avvicina sempre di più e le venti formazioni vorranno arrivare al meglio e quanto più in forma possibile. Si inizierà non a caso, tra il 19 e il 21 agosto, giorni in cui andrà in scena la prima giornata di massima serie.

AMICHEVOLI SQUADRE SERIE A OGGI: I RISULTATI

Ma vediamo da vicino i risultati ottenuti dalle squadre di Serie A impegnate nelle amichevoli odierne. Partiamo subito con la sfida delle 14.00 che ha visto scendere in campo l’Empoli di Paolo Zanetti e il Lilla, squadra francese che nel corso della scorsa stagione si è posizionata al quinto posto in Ligue 1 ottenendo l’accesso ai play-off di Conference League. Vittoria significativa per gli azzurri che hanno superato di misura, per 2-1, la formazione di Paulo Fonseca. Al 1′ minuti Liam Henderson ha sbloccato il risultato. Al 61esimo Remy Cabella ha pareggiato i conti e, al 74esimo, Francesco Caputo ha chiuso il match.

Passiamo poi alla sfida delle 15.30 tra l’Udinese di Andrea Sottil e l’Union Berlin. Il primo tempo tra i friulani e i tedeschi non ha regalato troppe emozioni dal punto di vista del risultato: 0-0. Nel secondo tempo invece, l’Union Berlin, è riuscito a sbloccare il match e a vincere la partita. Al 73esimo infatti, Roussillon, ha fissato il risultato sullo 0-1.

Passiamo poi all’Atalanta. La Dea nel pomeriggio ha affrontato il Bournemouth e si è imposta con un sonoro 1-3. Maehle al sesto minuto ha sbloccato la gara. Koopmeiners al 36esimo ha portato i suoi sullo 0-2 e, prima della fine del primo tempo, Senesi ha riaperto i conti. Latte Lath ha messo il sigillo all’86esimo.

Alle 18 è stato poi il momento di Frosinone-Salernitana terminata 1-1. L’incontro si è sbloccato solamente al 79esimo con la rete di Giuseppe Caso. I granata hanno poi pareggiato all’86esimo con Diego Valencia. Il Napoli di Rudi Garcia invece, si è imposto per 4-0 sull’Hatayspor. Prima la doppietta di Osimhen al 23 esimo e 27esimo, poi quella di Simeone al 65 esimo e al 70 esimo. 3-1 poi per il Bastia sul Verona: un tris che fa male agli scaligeri. Mboula al minuto 45 ha pareggiato i conti, portando il risultato sull’1-1. In seguito ha dilagato la formazione francese.

Il Cagliari di Ranieri ha superato agevolmente la Juventus Under 23 per 3-0: strepitosa la tripletta di Luvumbo. Gudmundsson ha segnato la rete decisiva invece con il Monaco, regalando il successo al Genoa. Per chiudere, la Roma di Mourinho, ha vinto 4-0 con l’Estrela: a segno due volte Dybala, una Bove e una Llorente

Foto: LaPresse