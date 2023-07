Regolamento Fantacalcio 2023-2024: bonus, malus, voti in pagella. Come funzionano?

La stagione calcistica di Serie A avanza spedita verso il 19 agosto, giorno in cui finalmente il calcio italiano prenderà finalmente in via. E di pari passo, sarà il punto di partenza per la nuova stagione del fantacalcio, il fantasy game che da più di trent’anni contribuisce a rendere il calcio un appuntamento ancora più imperdibile. E in ogni stagione che passa, c’è sempre qualche nuovo adepto che si avvicina alla disciplina. Che magari però non conosce i meccanismi più elementari di questo gioco. A questo punto, vi proponiamo una piccola ‘guida’ delle basi di questo meraviglioso gioco.

Innanzitutto, l‘obiettivo è schierare la propria formazione con difensori, centrocampisti e attaccanti utilizzando dei moduli reali calcistici (4-4-2, 4-3-3, 3-4-3) con l’obiettivo di ottenere il punteggio più alto possibile. Questo punteggio lo si ottiene con i voti dei calciatori, decisi da una specifica redazione; negli ultimi anni il portale Fantacalcio.it si è innalzato a vero e proprio riferimento per tutti i fantallenatori.

Lo stesso Fantacalcio.it ha creato negli ultimi anni la modalità Mantra, che riserva ad ogni giocatore non più la classica suddivisione difensore/centrocampista/attaccante, ma è assai più approfondita, con ogni calciatore che ha uno o più ruoli specifici in cui può essere messo in campo. Insomma, una vera e propria modalità manageriale in cui bisognerà creare la propria squadra con un criterio da vero e proprio allenatore.

A definire vittorie e sconfitte ci possono essere molti modi, dipendenti da come viene organizzato il vostro fantacalcio. Il metodo ‘classico’ è quello degli scontri diretti uno contro uno, con un vero e proprio campionato da disputare. Solitamente non vince basilarmente chi ha il punteggio più alto, altrimenti non ci sarebbero quasi mai pareggi; quindi vengono create arbitrariamente delle ‘fasce’ che corrispondono ad un numero di gol segnati, solitamente partendo da quota 66 (la media del 6 per ogni giocatore) a salire, con una fascia che si attiva ogni cinque o sei punti (decisa in maniera arbitraria). Nessun gol da 0 fino a 65,5, un gol da 66 a 70,5, due gol da 71 a 75,5 e così via.

Ogni giocatore, al termine della partita disputata, avrà una propria pagella da cui attingere per il punteggio che porterà alla vostra squadra. A questo voto verrà applicato un bonus o un malus, a seconda di ciò che è riuscito a fare durante la partita. I bonus sono sostanzialmente tre: il gol segnato, che in un classico fantacalcio aggiunge tre punti al voto, e l’assist, che di norma vale un punto. Fantacalcio.it ha aggiunto anche la variabile ‘quality assist’, che se attivata suddivide i passaggi vincenti in ‘low quality’ con un bonus di 0,5, il ‘medium’ con un punto e quello ‘high’ che assegna un punto e mezzo. Per chi l’attiva, c’è anche il bonus imbattibilità per il portiere, che se non subisce gol riceve un punto in più.

Poi ci sono i malus da tener conto. Per ogni gol subito c’è un punto in meno per il portiere, mentre ci sono da tener conto anche delle ammonizioni e delle espulsioni: -0,5 per ogni giallo, -1 per un rosso. Un’autorete invece è ‘punibile’ con due punti di penalità. Queste sono le basi del fantacalcio, con altre variabili da poter aggiungere come il modificatore difesa, dipendente dalla media (e non la fantamedia) della difesa, se schierata a quattro. Ma se siete alle prime armi, iniziate con le regole classiche, per farvi poi trasportare in questo fantastico mondo.

Foto: LaPresse