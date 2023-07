Real Madrid-Milan domani, dove vedere l’amichevole? Canale esatto, programma, orario, tv e streaming

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a mettersi in gioco. Siamo in estate e prosegue il lavoro delle venti formazioni che prenderanno parte alla Serie A che verrà, alla Serie A 2023/2024. Tra le tante compagini che in questo momento stanno svolgendo i ritiri e soprattutto le amichevoli di rito, troviamo proprio i rossoneri. Dallo scorso 10 luglio, Leao e compagni si sono riuniti nel centro di allenamento a Milanello e da quel momento la squadra ha cominciato il proprio lavoro pre-stagionale.

Successivamente, il 20 luglio, i rossoneri sono partiti per gli States e prenderanno parte al Soccer Champions Tour 2023. In questo torneo amichevole sono previste gare di lusso. E il primo match per il Milan sarà certamente spettacolare: i Diavoli di mister Pioli nella giornata di domani, lunedì 24 luglio, se la vedranno con il Real Madrid di uno degli ex di turno, Carlo Ancelotti. La partita si disputerà alle ore 4.00 (italiane).

Teatro del match di domani sarà il Rose Bowl Stadium di Pasadena, stesso impianto in cui l’Italia, nella Finale dei Mondiali del 1994, perse ai rigori contro il Brasile. Adesso non resta che attendere il fischio d’inizio dell’incontro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Real Madrid-Milan, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201), e in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

CALENDARIO REAL MADRID-MILAN (24 LUGLIO)

Lunedì 24 luglio

Ore 4.00 (italiane) – Real Madrid-Milan – Rose Bowl Stadium, Pasadena – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW.

PROGRAMMA REAL MADRID-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (Canale 201).

Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW.

Foto: LaPresse