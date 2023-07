Rally, la seconda parte di campionato inizia dall’Estonia: tutti a caccia di Kalle Rovanperä

Dopo aver valicato il giro di boa con il Rally del Kenya, inizia ufficialmente la seconda parte del Mondiale WRC 2023. Nel prossimo fine settimana vivremo il Rally di Estonia, ottavo appuntamento del campionato. Sullo sterrato della Contea di Tartumaa andrà in scena un round di capitale importanza che ci permetterà di delineare in maniera più chiara la graduatoria generale.

Una classifica che, al momento, vede un unico grande dominatore: Kalle Rovanperä. Il finlandese, infatti, nonostante una sola affermazione complessiva (in Portogallo) ha messo in scena una regolarità eccezionale (due secondi posti tra Monte-Carlo e Kenya, un terzo posto in Sardegna più tre quarti posti) e ha costruito un bel margine di vantaggio sugli inseguitori.

Il pilota del team Toyota, infatti, veleggia al comando con 140 punti contro i 99 di Elfyn Evans, i 98 di Sebastien Ogier e Ott Tanak ed i 93 di Thierry Neuville. In poche parole quattro rivali agguerriti che proveranno la rimonta finale nelle ultime sei uscite che ci dividono dal gran finale del Rally del Giappone.

Il campione in carica (nonché più giovane vincitore di un Mondiale WRC) sa che questo ampio margine a disposizione potrà garantirgli una seconda parte di campionato più tranquilla, per quanto possibile. Il finlandese non dovrà rischiare a tutta, mentre gli altri rivali saranno in questa condizione. Lo vedremo già da questo weekend estone. Si inizierà giovedì con shakedown e primo stage, quindi venerdì vedremo ben 130 chilometri di prove speciali (saranno 300.42 totali), mentre sabato gli stage saranno addirittura 9, prima del gran finale di domenica con il Wolf Power Stage finale Kambja 2.

