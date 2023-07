Quanti soldi ha guadagnato Sinner a Wimbledon? La cifra totale dopo ogni turno

Jannik Sinner si è reso protagonista di una cavalcata magistrale a Wimbledon e si è spinto fino alle semifinali, dove è stato sconfitto da Novak Djokovic in tre set. Il tennista italiano ha cercato di tenere testa al fuoriclasse serbo e ha avuto anche delle occasioni interessanti per prolungare la partita sull’erba britannica, ma purtroppo ha dovuto prestare il fianco alla furia agonistica del numero 2 al mondo.

L’altoatesino saluta il terzo Slam della stagione da numero 8 del ranking ATP e con il quinto posto nella ATP Race, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals di fine anno. Si tratta del miglior risultato in un torneo del Grande Slam per il 21enne, il quale ha sfruttato un buon tabellone prima di incappare nelle grinfie del campione in carica. Le prestazioni offerte nelle ultime due settimane sono rimarchevoli dal punto di vista agonistico, ma ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner a Wimbledon? Il montepremi è decisamente interessante, visto che stiamo parlando di 600.000 sterline inglesi (circa 700.00 euro). Questa è la cifra garantita a chi approda alle semifinali e che cancella tutti gli importi messi da parte lungo il cammino: l’accesso al secondo turno garantiva 85.000 sterline, che si trasformavano in 131.000 per il terzo turno e in 207.000 con gli ottavi, diventando poi 340.000 con i quarti. Ricordiamo che il finalista perdente si consolerà con 1,175 milioni di sterline, mentre chi alzerà al cielo il trofeo si potrà gustare anche un lauto assegno da 2,35 milioni di sterline.

Foto: Lapresse