LIVE Sinner-Djokovic 3-6 4-6 6-7, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il serbo è superiore, l’azzurro lotta, ma non basta

17:32 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

17:30 8 ACE e 3 doppi falli per l’altoatesino, che ha servito il 60% di prime ricavandone il 76% di punti. 11 ACE e nessun doppio errore per la leggenda serba, che ha servito il 58% di prime trovando il punto nel 75% delle occasioni.

17:29 Rammarico per i due set point mancati sul 5-4 del terzo set, e per quel doppio fallo sul 3-2 nel tiebreak. Sinner ha però disputato un ottimo match, al cospetto di un avversario concentratissimo dal primo all’ultimo punto.

NOVAK DJOKOVIC b. JANNIK SINNER 6-3 6-4 7-6 (4). Rovescio dell’azzurro che da delizia diviene croce. Finisce con un nuovo errore gratuito un match durato due ore e 49 minuti di gioco.

6-4 Djokovic. Due match point. Recupero incredibile del serbo sulla gran risposta di dritto dell’avversario, che sbaglia poi ancora con il rovescio.



5-4 Minibreak Djokovic. Scarico su questo rovescio Sinner, che commette un pessimo gratuito.

4-4 Servizio e dritto in contropiede a segno per Jannik, con l’avversario che scivola sull’erba londinese.

4-3 Djokovic. Miracolo del serbo, che si salva nei pressi della rete dopo una beffarda deviazione del nastro.

3-3 Lungo il rovescio difensivo dell’azzurro. Si cambia campo.

3-2 Sinner. Doppio fallo che fa male…Perchè forzare così la seconda?

3-1 Sinner. Prima esterna vincente del numero uno d’Italia.

2-1 Sinner. Stavolta è superba la seconda di Djokovic.

2-0 Minibreak Sinner. Risposta vincente con il rovescio dell’azzurro su una seconda a soli 142 km/h.

1-0 Sinner. Prima esterna vincente dell’altoatesino.

6-6 Game Djokovic. Servizio e dritto a segno per il numero 2 ATP. Si va dunque al tiebreak.

40-30 Sulla riga la prima del serbo, con Jannik che stecca la risposta. Palla del 6 pari.

30-30 Straordinario il rovescio lungolinea di Sinner.

30-15 ACE di puro piazzamento del tennista di Belgrado.

15-15 In corridoio il rovescio incrociato di Djokovic.

15-0 Scappa via di un soffio la risposta di dritto dell’azzurro.

6-5 Game Sinner. Bravissimo Jannik, che gioca un’ottimo dritto incrociato stretto. Dopo il cambio di campo il serbo servirà nuovamente per rimanere nel terzo set.

40-15 L’azzurro si riscatta prontamente con l’ottavo ACE.

30-15 Doppio fallo Sinner, il primo del match.

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Djokovic.

15-0 Gran dritto di Jannik, che si carica.

5-5 Game Djokovic. Servizio, dritto e schiaffo al volo in contropiede vincente del numero 2 ATP, che risale dal 15-40.

AD-40 Scappa via il rovescio del numero uno d’Italia.

40-40 Troppa fretta….troppa fretta Jannik. L’azzurro entra nello scambio con una risposta in allungo, ma forza subito con il dritto successivo.

30-40 Reattivo il serbo con il rovescio in uscita dal servizio. Scappa via invece quello dell’altoatesino.

15-40 DUE SET POINT SINNER. Regalo di Djokovic, che manda in corridoio un comodo dritto in avanzamento.

15-30 Che risposta di Sinner! Dritto pesantissimo dell’azzurro che toglie il tempo all’avversario.

15-15 Scappa via il rovescio incrociato del serbo.

15-0 Peccato. Solita difesa aliena di Djokovic, con Jannik che manda out il dritto inside in finale.

5-4 Game Sinner. Servizio, dritto e volèe di rovescio sulla riga. Altro turno di battuta convincente dell’azzurro. Dopo il cambio di campo Djokovic servirà per restare nel set.

40-15 Serve and volley dell’altoatesino disinnescato dalla risposta vincente di rovescio dell’avversario.

40-0 In corridoio il dritto di Djokovic.

30-0 SI! Rovescio in back seguito da una spaventosa accelerazione di dritto. Forza Jannik!

15-0 Non passa la risposta di dritto del serbo.

4-4 Game Djokovic. Solita prima esterna vincente del numero 2 ATP, che dal possibile 0-30 mette a segno 4 punti consecutivi.

40-15 Il serbo guadagna progressivamente campo, chiudendo con il rovescio incrociato in avanzamento.

30-15 Ingenuità che costa caro. Servizio vincente Djokovic.

15-15 La palla era buona, ma l’azzurro non ha chiamato il challenge. Ingenuità.

15-15 Peccato. Sinner spinge con la risposta, ma pecca in lunghezza.

0-15 CHE PUNTOOO! Jannik si difende con il dritto in contro balzo, e punisce Djokovic con un super passante in lungolinea.

4-3 Game Sinner. Con autorità l’azzurro tiene a 0 il servizio, sfruttando anche l’errore con la palla corta dell’avversario.

40-0 Largo il rovescio lungolinea di Djokovic, disturbato anche da una deviazione precedente del nastro.

30-0 ACE Sinner, il settimo.

15-0 Servizio e dritto inside out molto preciso di Sinner.

3-3 Game Djokovic. Il serbo chiude il sesto gioco con un servizio vincente.

40-15 Peccato. Sinner comanda lo scambio ma pecca nella conclusione con il dritto in lungolinea.

30-15 Non passa purtroppo la risposta di dritto dell’azzurro.

15-15 Risposta di dritto sulla riga, e nuova accelerazione vincente. Alè Jannik!

15-0 Servizio, dritto e stop volley a segno per Djokovic.

3-2 Game Sinner. Ancora ottimo il servizio di Jannik. Il numero uno d’Italia resta al timone di questo terzo set.

40-30 Prima esterna provvidenziale dell’altoatesino.

30-30 Risposta sulla riga seguita dal dritto vincente di Djokovic.

30-15 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.

15-15 BOOM! Accelerazione con il dritto lungolinea di rara potenza scagliata da Sinner.

0-15 Difesa spaziale di Jannik, che non può nulla sulla perfetta palla corta dell’avversario.

2-2 Game Djokovic. Il numero 2 ATP cambia marcia con il rovescio lungolinea, chiudendo il punto con una comoda volèe.

AD-40 Quando il punto pesa, il serbo trova sempre aiuto nel servizio.

40-40 Risposta vincente di dritto scagliata dall’azzurro.

40-30 Non si scompone Djokovic, a segno con servizio e dritto.

30-30 Risposta profonda e centrale dell’azzurro, che prova la reazione.

30-15 Scambio ad alta intensità vissuto sulla diagonale del dritto. Il primo a cedere è purtroppo Jannik.

15-15 Gran risposta di rovescio dell’altoatesino.

15-0 Servizio, dritto e smash del serbo.

2-1 Game Sinner. Alè Jannik! Sesto ACE dell’azzurro, che cancella tre palle break consecutive e torna in vantaggio in questo avvio di terzo set.

AD-40 Reattivo Jannik con il dritto in uscita dal servizio. Palla del 2-1.

40-40 Prima esterna vincente dell’altoatesino. Parità.

30-40 ACE Sinner, il quinto.

15-40 Bravo Jannik. Stavolta è lui a cambiare con il rovescio in back, ed a resistere in uno scambio prolungato.

0-40 Tre palle break Djokovic. Ancora il rovescio tagliato del numero 2 ATP frutta l’errore dell’avversario.

0-30 Velenosissimo il rovescio in back di Djokovic, con Jannik che non riesce a districarsi.

0-15 A metà rete il rovescio dell’azzurro.

1-1 Game Djokovic. Decimo ACE…Ormai è una macchina al servizio il serbo.

40-15 Addirittura ACE di seconda del tennista di Belgrado.

30-15 Scappa via il dritto del numero 2 ATP.

30-0 ACE del serbo, l’ottavo.

15-0 Servizio vincente Djokovic.

1-0 Game Sinner. Prima all’incrocio e dritto vincente a seguire. L’altoatesino chiude così il primo game del terzo parziale.

40-30 Serve and volley di Jannik disinnescato dall’ottima risposta dell’avversario.

40-15 Brutto errore di Djokovic, che manda out il dritto a campo aperto.

30-15 Servizio vincente dell’azzurro.

15-15 Lungo questo dritto del numero uno d’Italia.

15-0 Ottimo rovescio lungolinea di Sinner, che costringe all’errore l’avversario.

TERZO SET

6-4 SECONDO SET DJOKOVIC. Secondo ACE del game, chiude così il secondo parziale il numero 2 ATP, che si porta avanti due set a zero.

40-15 Colpisce in ritardo il dritto Djokovic, sfuma il primo set point.

40-0 Ancora prima, seguita stavolta dal dritto in contropiede. Arrivano i set point.

30-0 Prima vincente del serbo, che come nel set precedente chiede l’ausilio del servizio nel game di chiusura.

15-0 ACE Djokovic, il primo del secondo parziale.

4-5 Game Sinner. Servizio, rovescio e volèe di dritto a segno per l’azzurro. Dopo il cambio di campo Djokovic servirà per il secondo set.

40-30 Super passante di rovescio vincente del tennista di Belgrado.

40-15 Scappa via il dritto in palleggio di Djokovic. Arrivano due palle del 4-5.

30-15 Prevedibile la palla corta di dritto dell’azzurro, che subisce il lob dell’avversario.

30-0 Serve and volley a segno per Sinner.

15-0 Perfetto il rovescio incrociato stretto dell’altoatesino.

5-3 Game Djokovic. Con un servizio vincente il numero 2 ATP chiude l’ottavo gioco. Sinner serve ora per rimanere nel secondo set.

40-30 Djokovic si fa sorprendere dalla risposta di rovescio dell’azzurro.

40-15 Parte prima Sinner sull’attacco dell’avversario, ma stavolta il passante di dritto è lungo.

30-15 Prima vincente del serbo.

15-15 Con attenzione Djokovic guadagna progressivamente campo conquistando il punto.

0-15 CHE PUNTOOOO! Risposta sulla riga, attacco con il dritto e stop volley superba di Jannik.

3-4 Game Sinner. Con un ACE l’azzurro chiude un complicatissimo game rimanendo agganciato al suo avversario.

AD-40 Servizio vincente dell’altoatesino.

40-40 Andiamo Jannik! Servizio, dritto inside in e chiusura in lungolinea. Parità.

30-40 Lungo il rovescio del tennista di Belgrado, che cercava profondità.

15-40 Due palle del doppio break Djokovic. Largo il rovescio incrociato dell’azzurro. Momento delicato.

15-30 Scappa via il dritto incrociato di Djokovic.

0-30 Arriva purtroppo l’ennesimo errore con il dritto da parte di Sinner, il tredicesimo.

0-15 Risposta di dritto aggressiva del serbo.

4-2 Game Djokovic. Altro super recupero del serbo, che conferma nuovamente il break.

AD-40 Peccato. L’altoatesino sceglie di aggredire subito la seconda dell’avversario, ma stringe troppo la risposta di rovescio.

40-40 Dritto in controtempo e volèe alta vincente. Alè Jannik!

40-30 In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro.

30-30 Jannik legge perfettamente le intenzioni dell’avversario e piazza il passante vincente di dritto.

30-15 Lungo il disperato recupero con il rovescio in back del numero uno d’Italia.

15-15 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio dell’altoatesino.

0-15 Bravissimo Sinner, che nonostante la perdita degli appoggi riesce a giocare un gran passante di rovescio.

2-3 Game Sinner. Perfetto il dritto di Jannik in uscita dal servizio. L’azzurro ci deve credere!

40-15 Djokovic è il primo a cedere sulla diagonale di rovescio.

30-15 Con il secondo smash dopo l’ottimo rovescio incrociato Sinner centra il punto.

15-15 Larga l’accelerazione con il rovescio lungolinea del serbo.

0-15 Scappa via il dritto di Jannik, che non deve mollare.

3-1 Game Djokovic. Purtroppo arriva l’errore gratuito con il rovescio di Sinner, che dopo aver mancato la chance del controbreak torna alla battuta.

AD-40 Servizio, dritto e smash per il tennista di Belgrado.

40-40 Time violation per il numero 2 ATP. Arriva il warning.

40-40 NOOOO…Scambio dominato dall’altoatesino, con Djokovic praticamente in tribuna. Jannik manca però la chiusura con il dritto inside in, ma poteva e doveva scendere a rete almeno con i due colpi precedenti.

40-AD Palla del controbreak Sinner. Scappa via il dritto inside out del tennista di Belgrado. Quarta palla break del match per l’azzurro.

40-40 SI! Rovescio lungolinea vincente di Sinner al termine di uno scambio prolungato.

40-30 Sale in cattedra il serbo, che gioca una palla corta millimetrica chiudendo con il colpo successivo a campo sguarnito.

30-30 Rovescio incrociato in palleggio di Djokovic che pizzica la riga esterna.

15-30 Djokovic scaglia un gran rovescio lungolinea, accompagnando con un urletto tardivo. L’arbitro giustamente lo penalizza con il punto di penalità per gioco disturbato.

15-15 CHE PUNTOOO! Duello rusticano a rete vinto dall’altoatesino, che scalda anche il pubblico.

15-0 Prima al corpo vincente di Djokovic.

2-1 Break Djokovic. Purtroppo l’errore di dritto di Jannik sta diventando una costante. C’è il break del serbo.

30-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. Resta una palla break da annullare.

15-40 Scappa via il rovescio incrociato del numero 2 ATP.

0-40 Tre palle break Djokovic. Ora Jannik è in difficoltà a scambio avviato. Arriva l’errore di rovescio.

0-30 Primo doppio fallo del match di Sinner.

0-15 Rovescio lungolinea del serbo che stavolta fa male.

1-1 Game Djokovic. Due nastri, ed una nuova stecca dell’altoatesino. Si chiude così il secondo gioco del secondo set.

40-30 Non ci voleva. Stecca di rovescio dell’azzurro, che era entrato nello scambio.

30-30 Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea di Djokovic.

30-15 Servizio, dritto e stop volley a segno per il numero 2 ATP.

15-15 Palla corta di rovescio telefonata di Djokovic, per Jannik è un gioco da ragazzi ottenere il punto.

15-0 Profondissimo il rovescio del serbo, arriva la stecca di Sinner.

1-0 Game Sinner. Prima esterna e dritto in contropiede. Andiamo Jannik!

40-30 ACE Sinner, il terzo. Palla dell’1-0.

30-30 Perde il controllo invece di questo dritto Sinner.

30-15 Bravissimo Jannik, che non si scompone sulla risposta in allungo dell’avversario, chiudendo con il dritto inside out vincente.

15-15 Di un soffio in corridoio il cambio con il dritto lungolinea dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto a segno per Sinner.

SECONDO SET

6-3 PRIMO SET DJOKOVIC. Servizio vincente del serbo. Dallo 0-15 sale in cattedra la battuta del numero 2 ATP. Termina così il primo parziale.

40-15 Ancora ACE…Due set point Djokovic.

30-15 Da campione il serbo piazza il secondo ACE consecutivo.

15-15 ACE del tennista di Belgrado, il terzo.

0-15 Cattivo rimbalzo sul rovescio di Jannik che tradisce Djokovic.

3-5 Game Sinner. Servizio vincente dell’azzurro, che tiene nuovamente la battuta. Il serbo serve ora per il set.

40-15 Strappa questa risposta di dritto Djokovic.

30-15 Servizio e palla corta vincente di Sinner, che stende l’avversario.

15-15 Ancora perfetto Djokovic nella costruzione del punto. Il serbo si apre il campo con il lungolinea, chiudendo con il dritto a campo aperto.

15-0 Prima esterna e schiaffo al volo vincente di Jannik.

5-2 Game Djokovic. Con un ACE il tennista di Belgrado tiene stavolta agevolmente il servizio. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per rimanere nel set.

40-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto in lungolinea dell’azzurro.

30-15 Fortunato Djokovic, il cui rovescio colpisce il nastro mandando fuori tempo Sinner.

15-15 Bravissimo Jannik, che non abbocca al contropiede e trafigge l’avversario con il dritto in avanzamento.

15-0 Prima vincente del numero 2 ATP.

2-4 Game Sinner. Con la combinazione servizio e dritto l’azzurro tiene il suo turno di battuta.

40-0 Servizio, rovescio incrociato e dritto inside in vincente. Alè Jannik!

30-0 ACE Sinner, il secondo.

15-0 Servizio, dritto e stop volley vincente anche per Jannik, che chiude il punto nonostante le straordinarie difese dell’avversario.

4-1 Game Djokovic. Con il suo primo ACE il serbo conferma nuovamente il break di vantaggio.

AD-40 Servizio, dritto in avanzamento e stop volley vincente. Palla del 4-1 Djokovic.

40-40 Peccato. Altro rovescio lungolinea aggressivo di Sinner, che manca la chiusura con il dritto in contropiede.

30-40 Palla del controbreak Sinner. CHE PUNTOOO! Quattro accelerazioni con il rovescio per l’azzurro, a segno con l’ultimo lungolinea.

30-30 Cerca di variare Djokovic, che manda però out il rovescio tagliato.

30-15 Cerca il contropiede Jannik dopo aver giocato un gran dritto. Il serbo capisce le intenzioni e trafigge l’azzurro con il passante di dritto.

15-15 Intelligente la variazione di angolo con il dritto trovata da Sinner.

15-0 Servizio e dritto a segno per Djokovic.

1-3 Game Sinner. Servizio, rovescio lungolinea e dritto in contropiede vincente. Jannik sblocca il punteggio.

40-15 Scambio ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto del numero uno italiano.

40-0 ACE Sinner, il primo del match.

30-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Djokovic.

15-0 Prima vincente dell’azzurro.

3-0 Game Djokovic. Servizio vincente del serbo, che conferma dunque il break.

40-30 Stupenda la risposta con il rovescio d’incontro di Sinner.

40-15 Centratissimo Djokovic, che comanda lo scambio a suon di dritti precisi e profondi.

30-15 Non passa la risposta di dritto di Jannik.

15-15 Decolla il rovescio in back dell’altoatesino.

0-15 CHE PUNTOOO! Prima il recupero con il rovescio in back, poi uno straordinario passante incrociato stretto di Sinner.

2-0 Break Djokovic. Il numero 2 ATP spinge sulla seconda di Jannik provocando il quinto errore di dritto dell’azzurro. C’è purtroppo subito il break del tennista di Belgrado.

30-40 Palla break Djokovic. Difesa insidiosa del serbo, che ribalta l’inerzia dello scambio raccogliendo l’errore di dritto dell’avversario.

30-30 Non passa il dritto in avanzamento dell’altoatesino dopo una buona prima.

30-15 Ottimo stavolta il rovescio di Sinner in uscita dal servizio.

15-15 Servizio vincente del numero uno d’Italia.

0-15 Colpisce in ritardo il rovescio in uscita dal servizio Jannik.

1-0 Game Djokovic. Scappa via il dritto incrociato di Sinner, che servirà ora nel suo primo turno di battuta.

AD-40 Pizzica la riga il rovescio del serbo, che si procura la prima palla dell’1-0.

40-40 Ancora una volta Djokovic alza la traiettoria con il dritto raccogliendo l’errore dell’avversario.

40-AD Palla break Sinner. CHE PUNTOOO! Scambio spettacolare chiuso da una spaventosa accelerazione con il dritto lungolinea dell’azzurro.

40-40 Dritto inside in carico di spin di Djokovic, che annulla così la palla break.

30-40 Palla break Sinner. Risposta che pizzica il nastro seguita dall’accelerazione vincente con il dritto in avanzamento. Alè Jannik!

30-30 E’ largo il secondo dritto inside out del tennista di Belgrado.

30-15 Jannik si fa trovare pronto sulla discesa a rete dell’avversario piazzando un solido passante di rovescio.

30-0 Gran seconda al centro di Djokovic.

15-0 Perde subito gli appoggi rischiando di scivolare Sinner.

PRIMO SET

14:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’attesissimo incontro con il numero 2 ATP al servizio!

14:33 Rigorosamente vestiti di bianco entrano in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic.

14:29 Piove in quel di Londra, dunque si giocherà con il tetto chiuso.

14:26 Campo Centrale stracolmo di appassionati. Ancora qualche minuto di attesa ed i due protagonisti saranno accolti dal boato del pubblico dell’All England Club.

14:22 Il vincente della semifinale troverà domenica uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Alcaraz, match che comincerà a seguire della sfida dell’azzurro.

14:18 Quello che ci apprestiamo a raccontare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con l’azzurro ancora a secco di vittorie. Nella scorsa edizione di Wimbledon l’altoatesino ha però strappato i primi due set al serbo in uno storico quarto di finale.

14:14 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima semifinale di Wimbledon 2023. Match che ci interessa non poco, alle 14.30 scenderanno infatti in campo Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. Terzo confronto diretto tra i due, con la leggenda dei Balcani che guida per 2-0 dopo le vittorie di Montecarlo 2021 e Wimbledon 2022. E’ ancora nitido infatti il ricordo dei quarti di finale della passata edizione, match in cui l’azzurro si portò in vantaggio di due set.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. All’All England Club si è presentato superando con un triplice 6-2 Juan Manuel Cerundolo, ed infliggendo un netto e convincente 3-0 a Diego Schwartzman, prima di imporsi in quattro set su Halys. Agli ottavi l’azzurro ha regolato in tre set il colombiano Galan, per poi aggiudicarsi il quarto di finale contro il russo Safiullin, rivelazione del torneo.

Dal canto suo Djokovic, trentaseienne di Belgardo. si presenta anch’esso in semifinale dopo aver lasciato due set nel suo percorso. Battuti senza colpo ferire l’argentino Cachin, l’australiano Thompson, e lo svizzero Wawrinka, il numero 2 del ranking ATP si è imposto in quattro parziali prima sul polacco Hurkacz, poi sul russo Rublev. Il serbo va alla caccia del suo ottavo titolo all’All England Club.

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic inizierà alle 14.30 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

