WTA Losanna 2023, Elisabetta Cocciaretto vince il primo titolo nel circuito maggiore! Battuta Burel

Ancora una maratona per il primo successo 250 della carriera di Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra è la nuova regina del WTA di Losanna, in Svizzera, battendo in tre combattutissimi set la francese Clara Burel con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 in quasi tre ore di partita. Altra sfida lunghissima, con numerosi capovolgimenti di fronte, che consegna all’allieva di Fausto Scolari il primo titolo nel circuito maggiore dopo i due 125 vinti in Messico tra 2022 e 2023, e l’ingresso per la prima volta fra le migliori 30 giocatrici al mondo.

Match da scambi lunghi e combattuti; è l’azzurra la prima a concedere palla break ma se la cava. Sembra quasi la prosecuzione del match con Anna Bondar, ma l’azzurra alla fine guadagna il break e, con un po’ di fatica, si porta sul 4-1. Ma come ieri, arriva il momento di chiudere la frazione e arriva un momento di sbandamento: da sotto 15-40, deve arrendersi alla seconda palla break, la quinta offerta nel primo set. L’azzurra si sente sicuramente meglio quando deve rispondere: la chiusura del set arriva proprio sul servizio di Burel, che si arrende a zero.

La seconda frazione vive invece un momento assai più equilibrato, con le due contendenti che rimangono sempre in parità. Burel però, rispetto a quanto visto in precedenza, prova a prendere un po’ più lo scambio in mano, accorgendosi che l’azzurra forse inizia a sentire un po’ il fiato corto. Gli scambi di cortesie arrivano tra il settimo ed il nono gioco, con Elisabetta che recupera prima un break ma poi capitola nuovamente in un combattutissimo game: la francese ringrazia e porta la sfida al terzo.

Nel quinto gioco l’azzurra, con qualche errorino di troppo, si ritrova a concedere il break che potrebbe essere decisivo, ma mai dare per morta Elisabetta Cocciaretto, che mette il coltello tra i denti e riesce a ribaltare emotivamente la sfida. Burel è spiazzata, e vede piano piano sfuggire il titolo, che finisce definitivamente in Italia con un bel vincente con i piedi in campo.

Il primo titolo di Elisabetta Cocciaretto, festeggiato con tanta commozione, è giustificato dal 5/9 nelle palle break salvate, inoltre l’azzurra vince quattro punti in più rispetto all’avversaria (106-102).

