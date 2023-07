Quante posizioni guadagna Cocciaretto nel ranking WTA? Top30 nel mirino a Losanna!

Oggi il torneo WTA 250 di Losanna ha visto la vittoria nei quarti di finale di Elisabetta Cocciaretto: l’azzurra sulla terra battuta elvetica ha finora incamerato 110 punti nel ranking WTA. Prosegue così per Cocciaretto la risalita nel ranking, dove ora è virtualmente 35ma, ben sette posizioni più su rispetto a quello ufficiale rilasciato lunedì 24 luglio.

L’azzurra in classifica si porta a quota 1250, ed in questo momento riuscirebbe a migliorare il proprio best ranking (era già stata al massimo 41ma): il raggiungimento della finale la proietterebbe al 31° posto, a quota 1320, infine la vittoria nel torneo la lancerebbe a quota 1420 punti per la 30ma posizione.

PROIEZIONI CLASSIFICA WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking lunedì 24 luglio: 1170 punti, 42° posto.

Punti da scartare lunedì 31 luglio: 30 (ottavi Varsavia 2022).

Punti da incamerare lunedì 31 luglio: quelli di Losanna (al momento 110).

Ranking con il passaggio in semifinale: 1250 punti, 35° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1320 punti, 31° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1420 punti, 30° posto virtuale.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI