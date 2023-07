Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP e dove può arrivare a Umago

Matteo Arnaldi sta disputando un 2023 davvero notevole e continua a scalare le classifiche mondiali, vincendo ormai con buona continuità delle partite nel circuito maggiore e blindando la sua presenza nel tabellone principale dei prossimi Slam. Il 22enne ligure continua a ritoccare il suo best ranking di settimana in settimana e ad oggi entrerebbe per la prima volta tra i primi 70 al mondo, guadagnando ben 6 posizioni.

Il tennista azzurro è approdato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Umago e se la vedrà al prossimo turno con il vincente della sfida tra Dominic Thiem e la testa di serie n.1 del seeding Jiri Lehecka. Una sfida complicata per Arnaldi, ma un eventuale successo potrebbe aprire degli scenari importanti nella parte alta del tabellone. Ad attenderlo in semifinale ci sarebbe infatti uno tra Alexei Popyrin (#90) ed il giovanissimo padrone di casa Dino Prizmic (#287).

In generale il torneo croato sembra apertissimo e senza un vero favorito per il titolo, di conseguenza sono in tanti a poter sognare il colpaccio. Se Matteo dovesse arrivare addirittura fino in fondo sollevando il trofeo del vincitore, sfonderebbe sicuramente il muro della top50 (nella migliore delle ipotesi sarebbe 44°) avvicinando il prestigioso obiettivo di entrare direttamente nei main draw 1000 senza dover passare dalle qualificazioni.

Di seguito tutte le possibili proiezioni virtuali di classifica per Matteo Arnaldi ad Umago nel ranking ATP, in attesa di capire anche l’andamento degli altri eventi settimanali in giro per il Mondo:

LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA DI MATTEO ARNALDI A UMAGO

Posizione attuale dopo la qualificazione ai quarti: 70° con 800 punti.

Posizione virtuale con l’approdo in semifinale: 59° con 845 punti.

Posizione virtuale con l’approdo in finale: 50° con 905 punti.

Posizione virtuale con la vittoria del torneo: 44° con 1005 punti.

Foto: damanius / Shutterstock.com