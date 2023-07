Non ha tregua il quartetto azzurro campione olimpico della 4×100 a Tokyo 2021, falcidiato da una lunga serie di problemi fisici che sembra interminabile. L’ultimo infortunio ha visto protagonista Lorenzo Patta, che dovrà sicuramente saltare i Campionati Italiani di Molfetta con la speranza di recuperare in extremis per l’appuntamento iridato di Budapest.

“Gli infortuni fanno parte del gioco, questo lo so bene, ne ho passati tanti e per questo posso dire ormai di avere l’esperienza per prendere ogni stop con filosofia. Purtroppo però questa volta è più dura del solito, a pochi giorni da una gara per me importantissima come i Campionati Italiani in cui avrei voluto dire la mia, ma soprattutto a poche settimane dai Mondiali, dove insieme ai miei compagni siamo riusciti a trovare una qualificazione nella staffetta tanto desiderata, e mi dispiacerebbe parecchio abbandonarli proprio sul più bello“, dichiara il giovane velocista sardo.

“L’obiettivo adesso è rimettersi in sesto nel miglior modo possibile, sperando di farlo in tempo per Budapest. Ne ho superate tante, supererò anche questa“, conclude Patta in un post su Instagram. Ad oggi i quattro campioni a cinque cerchi in staffetta sono tutti alle prese con degli acciacchi più o meno gravi ed è sempre più incerta a questo punto la composizione del quartetto tricolore ai prossimi Mondiali.

In ordine cronologico l’ultimo ad essersi fatto male era stato Filippo Tortu, con la lussazione della spalla nell’esultanza per la qualificazione mondiale della 4×100 ottenuta a Grosseto. Stagione all’aperto complicatissima a livello fisico per Marcell Jacobs, alle prese con dei problemi alla schiena, mentre Fausto Desalu si era infortunato nel riscaldamento della 4×100 in Coppa Europa ma potrebbe essere vicino al rientro.

Foto: Colombo/FIDAL