Quando torna Matteo Berrettini? Un calendario di tornei che ricalca quello di Sinner

Matteo Berrettini ha ripreso ad allenarsi per il suo ritorno in campo. Su suoi canali social ci sono immagini e video che ritraggono il romano, impegnato in sedute in palestra e in campo. La domanda però è la seguente: quando e dove vedremo il giocatore italiano in azione?

Dopo aver stupito tutti a Wimbledon, spingendosi fino agli ottavi di finale dove è stato un grande Carlos Alcaraz a piegarlo in quattro set, dopo un periodo decisamente buio, Berrettini sembra aver ritrovato se stesso e il suo tennis. Ora, però, c’è la necessità di mettere minuti nelle gambe in termini di partite.

Ebbene, stando a quelle che sono le indicazioni dettate dalle entry-list dei tornei prossimi, l’azzurro ha rivolto decisamente lo sguardo ai Masters1000 nordamericani, che precederanno gli US Open. In sostanza, il classe ’96 del Bel Paese affronterà una programmazione che ricalca quella di Jannik Sinner.

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI

7-13 agosto Masters1000 Toronto

13-20 agosto Masters1000 Cincinnati

28 agosto-10 settembre US Open

Una scelta ponderata sulla base della necessità per il tennista nostrano di allenarsi per bene, prevenendo anche i problemi fisici che ne hanno minato non poco la fiducia e il suo gioco negli ultimo anno e mezzo. Il cemento è superficie su cui Berrettini sa esprimersi bene, ricordando la prima semifinale Slam in carriera raggiunta proprio a New York nel 2019.

I test in Canada e nel Western & Southern Open saranno importanti proprio per capire a che punto sia Matteo, consapevole di non avere punti da difendere, dal momento che l’anno passato fu eliminato al primo turno in entrambi i tornei (ko contro Pablo Carreno Busta e Frances Tiafoe).

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI – LivePhotoSport.it