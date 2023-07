Quando si gioca Sinner-Schwartzman a Wimbledon? Orario, programma, tv, streaming

Due argentini nel giro di due giorni. Secondo turno a Wimbledon per Jannik Sinner: l’altoatesino, partito a razzo contro Cerundolo, se la vedrà domani contro Diego Schwartzman. Una sfida vista già due volte quest’anno, sempre in favore dell’azzurro. Ricordiamo che i due sono molto amici perché in alcuni tornei giocano anche in doppio.

La partita tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, sarà la terza e ultima sul Court no.1, il cui primo incontro è previsto a partire dalle 14.00 italiane. La diretta televisiva del confronto sarà a cura di Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-SCHWARTZMAN WIMBLEDON 2023

Mercoledì 5 luglio

Court no.1 – Dalle 14.00



J. Sinner ITA vs D. Schwartzman ARG

PROGRAMMA SINNER-SCHWARTZMAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251 per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse