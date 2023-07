Quando si gioca Musetti-Munar a Wimbledon? Orario, ordine di gioco tv: una caterva di match precedenti

È già tempo di secondo turno per Lorenzo Musetti dopo il successo di ieri, nettissimo, sul peruviano Varillas in quel di Wimbledon. Il carrarese se la vedrà domani con l’iberico Jaume Munar, vincitore a sorpresa al debutto sul bombardiere statunitense John Isner.

Lo spagnolo è una simil bestia nera per il tennista italiano: un solo confronto a livello di massimo circuito, con Musetti sconfitto sulla terra rossa, altri due precedenti a livello Challenger, con sempre l’iberico vincente. Sull’erba però il pronostico è tutto dalla parte dell’atleta tricolore.

Il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, secondo turno di Wimbledon 2023, sarà l’ultimo previsto sul campo 18, con inizio alle ore 12 italiane (le 11.00 in Inghilterra). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-MUNAR, SECONDO TURNO WIMBLEDON 2023

Mercoledì 5 luglio

Quinto match dalle 12.00

Court 18

Lorenzo Musetti-Jaume Munar

PROGRAMMA MUSETTI-MUNAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse