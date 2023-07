Quando si recupera Berrettini-Sonego? Nuova data e orario, programma, tv, streaming

Un set intensissimo, poi il definitivo stop: la pioggia ha bloccato il derby italiano di primo turno in quel di Wimbledon. Torneranno a sfidarsi domani Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con il piemontese che è avanti per 7-6, avendo vinto la prima frazione al tiebreak.

La partita tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, sarà la terza sul Court 12, il cui primo incontro è previsto alle 12.00 italiane. La diretta televisiva del confronto sarà a cura di Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023 DOMANI

Mercoledì 5 luglio

Court 12 – Terzo match a partire dalle ore 12.00



Matteo Berrettini – Lorenzo Sonego

PROGRAMMA BERRETTINI-SONEGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251 per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

