Quando si gioca Sinner-Safiullin a Wimbledon? Orario preciso, programma, tv: c’è una partita prima

Domani, martedì 11 luglio, Jannik Sinner affronterà il russo Roman Safiullin nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’altoatesino (n.8 del mondo) sarà di scena sul campo n.1 e parte con i favori del pronostico, vista la differente caratura di gioco e di esperienza a questi livelli. Tuttavia, Safiullin sta disputando un torneo decisamente sopra le righe ed è un avversario da non sottovalutare.

La partita, seconda in programma sul campo indicato, nasconde non poche insidie per l’altoatesino. Jannik dovrà gestire la pressione di essere favorito e quindi potrebbe risentire della tensione e non giocare in maniera fluida come è capace. Fondamentale, quindi, sarà l’approccio alla partita.

I due giocatori si sono incrociati una sola volta nel massimo circuito internazionale e il riferimento è all’ATP Cup dell’anno scorso in Australia, dove Sinner si impose in due set, soffrendo nel primo parziale vinto al tie-break e poi dilagando nel secondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Safiullin, quarto di finale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su SkyGo, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-SAFIULLIN, QUARTI WIMBLEDON 2023

Martedì 11 luglio

NO.1 COURT – 14:00 italiane

Jessica Pegula (USA) [4] v Marketa Vondrousova (CZE)

Jannik Sinner (ITA) [8] v Roman Safiullin (RUS)

PROGRAMMA SINNER-SAFIULLIN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse