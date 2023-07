Chi gioca oggi prima di Berrettini-Alcaraz a Wimbledon? Le partite precedenti

Si disputerà oggi a Wimbledon l’attesissimo ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. L’italiano e lo spagnolo si scontreranno nel quarto match di giornata sul campo centrale e quindi la partita inizierà molto probabilmente verso sera. Ma quali saranno i match precedenti a questo?

Il primo incontro di oggi sul campo principale sarà quello tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia contro la kazaka Elena Rybakina, in programma alle ore 14:30 italiane. A seguire, ma in ogni caso non prima delle 15:30, ci sarà la continuazione dal 7-6 7-6 dell’ottavo di finale tra il serbo Novak Djokovic e il polacco Hubert Hurkacz e subito dopo andrà in scena la sfida tra la tunisina Ons Jabeur e la ceca Petra Kvitova.

Sarà soltanto in seguito alla fine di quest’ultimo match che si svolgerà l’ottavo tra Berrettini e Alcaraz, che a questo punto rischia di essere spalmato in due giorni visto che la sfida in questione potrebbe non finire oggi entro le 24:00 italiane. Qui di seguito il programma completo.

CALENDARIO BERRETTINI-ALCARAZ, OTTAVI WIMBLEDON 2023

Lunedì 10 luglio

Central Court

Dalle 14.30 italiane

B. Haddad Maia (BRA) (13) – E. Rybakina (KAZ) (3) – Ottavo di finale femminile

Non prima delle 15.30 italiane

N. Djokovic (SRB) (2) – H. Hurkacz (POL) (17) da 7-6 (6) 7-6 (6) – Ottavo di finale maschile

O. Jabeur (TUN) (6) – P. Kvitova (CZE) (9) – Ottavo di finale femminile

C. Alcaraz (ESP) [1] – M. Berrettini (ITA) – Ottavo di finale maschile

Foto: LaPresse