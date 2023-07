LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3, 3-6, 3-6, 3-6, Wimbledon 2023 in DIRETTA: spagnolo superiore, si arrende l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.00 L’Italia può comunque sorridere per aver ritrovato un grande campione come Matteo Berrettini. L’auspicio è che la sfortuna possa lasciarlo in pace: se sta bene, è un giocatore da top10 stabile, come ha peraltro già dimostrato.

21.59 Due le chiavi del match. 1) La risposta di Alcaraz che, dal secondo set in poi, ha sistematicamente disinnescato il servizio dell’italiano. 2) Le difese dello spagnolo che, per certi tratti, ha ricordato il miglior Nadal.

21.58 35 vincenti e 33 errori gratuiti per Berrettini, 35-23 per lo spagnolo. 9 ace per l’italiano, 4 per l’iberico.

21.57 6-3, 3-6, 3-6, 3-6 il punteggio in favore dello spagnolo. Match concluso in tre ore e 4 minuti.

21.56 Berrettini lascia il campo applaudito dal pubblico e da Alcaraz stesso. Sono quei classici comportamenti di circostanza.

3-6 Finisce qui. Largo il recupero di rovescio di Berrettini.

A-40 Servizio a uscire e rovescio incrociato di Alcaraz. “Vamos” a volontà da parte sua.

40-40 Doppio fallo, Alcaraz ha tirato a 205 km/h la seconda.

Seconda di servizio.

A-40 Ace esterno.

40-40 Martella di diritto Alcaraz, che sbaglia clamorosamente la volée risolutiva. Berrettini ci sta mettendo il cuore sino all’ultimo punto.

Seconda di servizio.

40-30 Gran risposta di Berrettini di diritto. Ancora un match-point.

40-15 In rete il passante di Berrettini con il diritto. Siamo ai titoli di coda.

30-15 Risposta vincente di rovescio di Berrettini.

30-0 Altro servizio vincente.

15-0 Servizio vincente di Alcaraz dopo la richiesta del Challenge.

3-5 C’è il break. Altra grande risposta, aumenta il ritmo di Alcaraz e Berrettini sbaglia di diritto. E’ troppo più forte lo spagnolo, c’è poco da fare, se non accettarlo.

15-40 Rovescio sulla linea di Alcaraz e poi diritto incrociato imprendibile. Cosa gli vuoi dire?

15-30 Ace al centro.

0-30 Risposta profonda, in rete il diritto di Berrettini arretrando. Qui si mette male.

Seconda di servizio.

0-15 Risposta corta di Alcaraz, Berrettini sbaglia il diritto in avanzamento da metà campo.

Berrettini deve aggrapparsi al servizio per rimanere in corsa.

3-4 Ancora una battuta vincente.

40-0 Servizio vincente di Alcaraz.

30-0 Largo il diritto di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto in contropiede di Alcaraz. Berrettini non si procura una palla break da tempo immemore.

3-3 Lunga di poco la risposta di Alcaraz. Bisogna cercare di portare questo set al tie-break.

40-15 Ace di Berrettini, l’ottavo.

30-15 Lunga la risposta dell’iberico sulla solida seconda dell’italiano.

15-15 Non chiude lo smash Berrettini, che poi sbaglia il successivo sul lob di Alcaraz. Ma lo spagnolo in difesa fa paura.

15-0 Resiste di rovescio Berrettini, poi in rete il diritto di Alcaraz.

2-3 Servizio vincente dello spagnolo.

40-0 Lungo il rovescio dell’italiano.

30-0 Risponde bene Berrettini, ma poi è lungo il suo diritto offensivo.

15-0 Servizio e diritto. Alcaraz non si è raffreddato.

21.34 Siamo a 2 ore e 31′ minuti di partita. Noi ci auguriamo di arrivare a 4 ore, vorrebbe dire essere al quinto…

21.33 Si ricomincia sul punteggio di 2-2 nel quarto set con Alcaraz in battuta. Lo spagnolo è avanti 2-1 nel computo dei set.

21.31 Ancora 2 minuti di riscaldamento.

21.31 Breve riscaldamento prima di ricominciare.

21.29 Tetto chiuso. I giocatori rientrano in campo.

21.28 Le operazioni di chiusura del tetto sono quasi terminate.

21.25 Berrettini ha messo in campo la prima nel 72% dei casi, ottenendo il 69% dei punti. Solo 14/31 di punti quando ha servito la seconda, ovvero il 45%.

21.24 33 vincenti e 28 gratuiti per Berrettini. 31-20 invece per Alcaraz.

21.21 I giocatori rientrano negli spogliatoi. Ora servirà qualche minuto per chiudere il tetto ed accendere luci e impianto di aria condizionata.

21.20 Ora finalmente viene chiuso il tetto. Vedremo se giocando “indoor” cambierà l’inerzia della partita. Bisogna aggrapparsi a tutto.

2-2 Servizio vincente. Berrettini è molto nervoso per la questione tetto.

40-0 Servizio e diritto, Alcaraz prende tutto, poi palla corta di Berrettini a campo aperto.

30-0 Splendida demi-volée di Berrettini dopo l’ennesimo ed irreale recupero difensivo dello spagnolo.

15-0 Larga la risposta di Alcaraz.

Berrettini all’arbitro: “Più aspettate a chiudere il tetto, più per il mio gioco è peggio rispetto al suo“. L’azzurro lamenta la scarsa visibilità, ma il giudice di sedia non ci sente.

1-2 Servizio e diritto di Alcaraz, che si carica con il consueto e ripetitivo “vamos”.

40-30 Alcaraz viene a rete e chiude con la volée di diritto. Non sta sbagliando una scelta.

30-30 Risposta vincente di Berrettini con l’aiuto del nastro.

30-15 Palla corta di Alcaraz, esce il pallonetto di Berrettini.

15-15 Doppio fallo dopo la richiesta di Challenge di Berrettini.

15-0 Berrettini spinge di diritto, non chiude con la volée di diritto e viene passato dal diritto dello spagnolo.

1-1 Larga la risposta di rovescio dello spagnolo.

40-30 Ace al centro.

30-30 Altra risposta profonda dello spagnolo, lungo il diritto di Berrettini. Un break qui sarebbe quasi letale.

30-15 Servizio e rovescio lungolinea di Matteo.

15-15 Risposta vincente dello spagnolo.

15-0 Servizio e diritto di Matteo. Bisogna provare a restare aggrappati alla partita e sperare.

Berrettini chiede all’arbitro di chiudere il tetto e accendere le luci, perché la luminosità inizia a scarseggiare.

0-1 Servizio vincente. Alcaraz risale dopo due doppi falli. Qui si poteva fare qualcosa di più.

40-30 Ace esterno.

30-30 Lunga la risposta di rovescio di Berrettini sulla seconda dello spagnolo. Qui l’occasione c’era ed era ghiotta…

15-30 Un rovescio che Berrettini non doveva sbagliare, peccato.

0-30 Altro doppio fallo, pazzesco.

0-15 Doppio fallo dello spagnolo.

Credete nei miracoli? Se sì, questo è il momento di farlo.

21.03 Berrettini rientra ora. Inizia il quarto set con Alcaraz in battuta.

21.02 Non aveva mai perso il servizio Berrettini nel torneo, oggi ha già subito 3 break. A nulla è servito il 72% di prime.

21.01 Berrettini è andato in bagno. Siamo appena a 2 ore e 9′ di partita.

21.00 La partita non è ancora finita, ma va riconosciuto che Alcaraz sta esprimendo un livello di tennis da eletto. Non si può fare altro che accettarlo. L’unica speranza di Berrettini è che lo spagnolo cali un minimo.

3-6 Lungo il diritto di Berrettini. Alcaraz è in vantaggio 2 set a 1.

40-A Diritto incrociato di una potenza inaudita da parte di Alcaraz. 169 km/h la velocità di questo colpo.

40-40 Palla corta di Alcaraz che si ferma sul nastro.

Seconda di servizio.

30-40 Servizio vincente al centro.

15-40 Alcaraz impressiona in difesa, poi piazza il pallonetto e si procura 2 set-point.

15-30 Pesante rovescio di Alcaraz, esce quello di Berrettini.

15-15 Servizio vincente al corpo.

0-15 In rete il back di rovescio di Berrettini.

3-5 Servizio vincente. Lo spagnolo sta servendo il 64% di prime palle.

40-30 Alcaraz ha servito una seconda a 206 km/h, poi ha dominato lo scambio, nonostante un buon Berrettini.

30-30 Peccato, esce di un soffio il passante di rovescio di Berrettini. Mani nei capelli per il romano.

15-30 Serve&volley, esce la volée di rovescio dello spagnolo.

15-15 Si difende come può Berrettini, ma Alcaraz va a segno con la volée pur colpendo male la palla.

0-15 In rete il diritto dello spagnolo sulla risposta stoppata di Berrettini.

3-4 Un altro. Un game così rapido per Berrettini non si vedeva dal primo set.

40-0 Servizio vincente.

30-0 Servizio, palla corta e volée a segno per l’italiano.

15-0 Servizio vincente di Berrettini.

La sensazione che abbiamo oggi è la stessa che avevamo al Roland Garros nell’ottavo tra Musetti e Alcaraz: non vediamo come l’italiano possa girare questa partita. Ma speriamo che sappia stupirci…

2-4 Servizio e diritto di Alcaraz. Nessuna chance.

40-15 Servizio e palla corta di Alcaraz.

30-15 Servizio e diritto dello spagnolo. Non sta regalando nulla, ma nulla.

15-15 Risposta vincente di diritto di Berrettini dopo aver colpito il nastro.

15-0 Berrettini fa il tergicristallo e spara fuori il diritto.

2-3 Servizio, slice di rovescio e volée di Berrettini, che evita il doppio break.

A-40 Ace al centro, è “solo” il sesto.

40-40 Servizio, diritto e smash di Berrettini.

40-A Passante di rovescio di Alcaraz, in rete la volée di Berrettini. E’ una fase della partita frustrante.

40-40 Back bassissimo di Alcaraz, in rete invece il back dell’italiano.

40-30 Servizio e diritto a uscire dell’italiano.

30-30 Risposta vincente di Alcaraz sulla prima dell’azzurro. Un diritto assurdo.

30-15 Diritto incrociato vincente di Berrettini.

15-15 Servizio vincente, uno dei rari, purtroppo.

0-15 Servizio e diritto, Alcaraz prende tutto e Berrettini sbaglia lo schiaffo al volo.

1-3 Servizio e rovescio lungolinea di Alcaraz.

A-40 Sul nastro la risposta di Berrettini sulla seconda. L’italiano lancia in aria la racchetta e la riprende al volo.

40-40 Berrettini tiene in risposta, spinge di rovescio e costringe lo spagnolo a mettere in rete il back difensivo di rovescio.

40-30 Passante in back lungolinea di Berrettini. Punto di rara bellezza.

40-15 In rete la palla corta dell’iberico.

40-0 Lunga la risposta di uno scoraggiato Berrettini.

30-0 Servizio vincente dello spagnolo.

15-0 Palla corta di Alcaraz, esce la contro-smorzata dell’italiano, che ora non deve arrendersi.

20.30 La chiave della partita sta tutta nella qualità della risposta di Alcaraz. Sono rarissimi i punti ‘facili’ ottenuti da Berrettini direttamente con la battuta. Veramente si sta ritrovando di fronte un muro che rimanda tutto di là.

1-2 Alcaraz prende l’iniziativa, volée all’incrocio delle righe, pallonetto di Berrettini e smash vincente dello spagnolo. C’è un break che potrebbe indirizzare in maniera decisa set e partita.

40-A Niente, risponde sempre. Altro errore di rovescio di Berrettini. Lo spagnolo sta disinnescando la principale arma dell’italiano.

40-40 Servizio e diritto di Berrettini. Ma Alcaraz sta davvero rimandando tutto di là.

40-A Alcaraz risponde alla prima di Berrettini e poi gli fa malissimo con uno schiaffo potentissimo di diritto.

40-40 Largo il diritto in contropiede di Berrettini.

A-40 Servizio e diritto lungolinea. Ma lo spagnolo aveva risposto ad una autentica sassata.

40-40 Scambio lungo, errore di rovescio in lunghezza di Alcaraz. Qui abbiamo tremato, Berrettini ha retto.

Non entra la prima, così è davvero difficile.

40-A Risposta aggressiva di Alcaraz, in rete il rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

Ancora una seconda.

40-40 Fa bene a rischiare Berrettini, non c’è alternativa. Lunga la risposta dello spagnolo.

Seconda di servizio delicatissima.

30-40 Ace al centro all’incrocio delle righe.

15-40 Servizio e diritto di Berrettini, per un soffio non riesce l’ennesimo recupero all’indemoniato spagnolo.

0-40 Altro errore di diritto di Berrettini, che sembra un po’ essere uscito mentalmente dalla partita.

0-30 Alcaraz viene a rete dopo la risposta, in rete il passante di rovescio di Berrettini. Si fa dura.

0-15 Risposta profonda di Alcaraz, poi in rete il diritto dell’italiano.

1-1 Spinge Berrettini, ma esce il suo diritto. Un po’ troppo falloso l’italiano in questa fase.

40-15 Larga la risposta di Berrettini, che non sta riuscendo da tempo a creare grattacapi allo spagnolo sui suoi turni di battuta.

30-15 Doppio fallo.

30-0 Lunga di poco la risposta di rovescio dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Alcaraz, che sta mettendo in campo il 70% di prime.

1-0 Nastro di Alcaraz, ma il riflesso di Berrettini è buono: l’italiano chiude la volée e porta a casa un game prezioso.

40-15 Slice di rovescio sulla linea di Berrettini, poi diritto non colpito benissimo, esce il recupero dello spagnolo.

30-15 Servizio vincente al centro. Deve davvero chiedere tutto alla sua battuta. Nel secondo set la risposta di Alcaraz ha fatto la differenza.

15-15 Servizio e diritto incrociato del romano.

0-15 Male qui Berrettini. Alcaraz a rete manda tutto di là, il romano sbaglia lo smash.

20.14 Inizia il terzo set con Berrettini in battuta.

20.13 Se Berrettini vorrà vincere questa partita, dovrà inventarsi qualcosa e prendersi sempre dei rischi. Ha davanti un mostro, non a caso n.1 al mondo.

3-6 Alcaraz finta la palla corta, poi va a segno di diritto e chiude il secondo set. Siamo pari: 1-1.

40-30 Lungo un diritto interlocutorio dello spagnolo.

40-15 Primo doppio fallo della partita per Alcaraz.

40-0 Servizio e rovescio vincente dello spagnolo. Nulla da fare.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio. Alcaraz sembra non voler dare alcuna chance di rientrare all’italiano.

15-0 Lunghissimo il diritto in corsa di Berrettini.

3-5 Servizio, diritto e volée di rovescio di Berrettini. Male che vada, servirà per primo nel terzo set. Ma intanto può sempre provare a recuperare il break…

40-15 Ace al centro.

30-15 Diritto di Berrettini, lungo il rovescio di Alcaraz.

15-15 Slice tesissimo di Berrettini, che viene a rete, ma non riesce a giocare una volée difficilissima.

15-0 Seconda profonda di Berrettini, esce la risposta di Alcaraz.

2-5 Lunga la risposta di diritto di Berrettini. Ora bisogna a tutti i costi tenere la battuta, anche per iniziare eventualmente il terzo set con il servizio a disposizione.

40-0 Volée di Alcaraz, Berrettini ci arriva, ma lo spagnolo chiude con una demi-volée a campo aperto.

30-0 Recupero difensivo di Alcaraz che si tramuta in una palla corta imprendibile per Berrettini.

15-0 Ace di Alcaraz.

2-4 Ace al centro, Berrettini prova a rimanere nel set.

40-0 Servizio e diritto incrociato.

30-0 Servizio vincente di Berrettini.

15-0 Berrettini ha bisogno di un gran diritto per spezzare la resistenza di Alcaraz.

1-4 Servizio vincente di Alcaraz.

40-15 Risposta profonda di Berrettini, colpisce male lo spagnolo.

40-0 Servizio e diritto in contropiede di Alcaraz. Ora sta dominando, bisogna tenere botta e attendere un calo.

30-0 Alcaraz viene a rete e va a segno con una comoda volée di rovescio.

15-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini, che sta accusando un passaggio a vuoto.

1-3 Ennesima risposta sulla riga, in rete il diritto dell’italiano, che per la prima volta nel torneo perde il break. Alcaraz è decisamente salito di livello.

0-40 Altra risposta profondissima, largo di poco il diritto di Berrettini. Ora salvarsi è davvero dura.

0-30 Lungo il diritto di Berrettini. Il problema serio è che Alcaraz ha preso le misure al servizio dell’italiano.

0-15 Berrettini non gioca la volée pensando che il passante di Alcaraz uscisse, invece finisce sulla riga.

1-2 Altro servizio vincente di Alcaraz, che si carica con il solito “vamos”, l’unico intercalare che sembrano conoscere in Spagna.

40-15 Servizio vincente dello spagnolo.

30-15 In rete la risposta di diritto in allungo dell’italiano.

15-15 Volée di rovescio di Berrettini, esce il recupero dello spagnolo.

15-0 Palla corta di Alcaraz, contro-smorzata di Berrettini, poi tocco di polso dello spagnolo che passa di fianco alla rete e finisce nel campo del romano. Punto pazzesco.

1-1 Benissimo, servizio vincente al corpo. Anche Berrettini annulla una palla break.

A-40 Ancora un servizio vincente con traiettoria centrale.

40-40 Servizio vincente con una sassata al centro.

30-40 Punto spettacolare a suon di diritti, sul nastro il recupero di Berrettini. Palla break.

30-30 Servizio pesante, poi due diritti per portare a casa il punto. Alcaraz è in versione “on fire”, bisogna spegnerlo subito.

15-30 Servizio e diritto incrociato. Ora Alcaraz sta rispondendo sempre, in qualsiasi modo.

0-30 Aveva servito bene Berrettini, ma sbaglia un diritto comodo per lui.

0-15 Brutto rovescio a mezza rete di Berrettini.

0-1 Diritto di Alcaraz che chiude il game. Lo spagnolo ha annullato una palla break con personalità.

A-40 Lunga la risposta di diritto di Berrettini.

40-40 Risposta assurda di Berrettini in allungo, in rete il rovescio di tocco da parte dello spagnolo.

A-40 Peccato, largo il diritto di Berrettini, che aveva risposto ancora bene.

40-40 Grande risposta di Berrettini, che poi spinge con il diritto e costringe lo spagnolo ad andare fuori misura.

A-40 Seconda pesante di Alcaraz, che poi va a segno con la palla corta.

40-40 Serve forte Alcaraz, comanda da fondo e chiude di diritto. Nessun rimpianto qui.

30-40 Allucinante rovescio lungolinea vincente di Matteo. Allucinante!

30-30 Serve&volley di Alcaraz, trafitto dal diritto di Berrettini.

30-15 Servizio vincente per lo spagnolo.

15-15 Splendido back di rovescio di Berrettini, che poi chiude con la volée di rovescio. C’è Alcaraz in battuta nel primo game del secondo set.

Per fortuna si è rialzato, ma la smorfia di dolore c’è stata. Speriamo nulla di grave.

NOOOOOO!! Caduta per Berrettini, ha fatto proprio una spaccata!

19.33 Berrettini ha servito il 62% di prime, ottenendo il 78% dei punti. I problemi arrivano con la seconda: solo il 43% di punti.

6-3 Servizio e rovescio incrociato vincente di Berrettini! Portiamo a casa il primo set, vai Matteo!

A-40 Ancora un servizio vincente al centro.

40-40 Allucinante risposta di Alcaraz, che costringe Berrettini a sbagliare un diritto in condizioni precarie.

40-30 Servizio vincente, serviva come l’ossigeno.

30-30 Servizio potente, risposta corta di Alcaraz, back lungolinea di Berrettini e passante di diritto di Alcaraz.

30-15 Berrettini viene a rete, ma la volée di diritto gli resta proprio sulla racchetta. Serve la prima adesso.

Niente prima ancora.

30-0 Seconda portentosa di Berrettini, esce la risposta dello spagnolo.

Non entra la prima in questo game. La tensione c’è.

15-0 Scambio lungo. Il nastro aiuta Berrettini, mandando fuori tempo Alcaraz. Un pizzico di fortuna serve sempre.

Let sulla seconda di servizio.

E’ FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! C’è il break di Matteo, 5-3!

Challenge delicatissimo. Dentro o fuori il diritto di Alcaraz?

30-40 Quanti rimpianti…Eccezionale risposta di Berrettini, sembrava vincente. Alcaraz riesce a tenere in campo il recupero, poi l’italiano affossa il rete il diritto.

15-40 Grandissimo Berrettini! Pallonetto millimetrico sulla volée di Alcaraz, poi chiude con lo smash!

15-30 In rete la palla corta dello spagnolo in uscita dal servizio.

15-15 Volée impeccabile di rovescio di Alcaraz.

0-15 Stecca di diritto Alcaraz.

4-3 Picchia di diritto Berrettini, stavolta il primo a sbagliare è Alcaraz. Ci salviamo ancora, sono 3 sinora le palle break annullate dall’azzurro.

Seconda di servizio.

A-40 Servizio, diritto e volée. Da manuale Berrettini.

40-40 Servizio e palla corta vincente. Che brivido e che personalità a giocarla proprio adesso…

30-40 Largo il diritto a sventaglio di Berrettini. Alcaraz ha chiaramente atteso l’errore dell’avversario. Palla break.

E c’è ancora una seconda da giocare.

30-30 Ancora un rovescio in back in rete per Berrettini. Quando non mette la prima, sono dolori veri.

30-15 Servizio vincente, traiettoria esterna.

15-15 Scambio di alta qualità. Alcaraz rimanda tutto di là, poi Berrettini mette il back di rovescio sul nastro.

15-0 Viene a rete Berrettini, lungo il lob di Alcaraz.

3-3 Forza la risposta di diritto Berrettini, ma la palla finisce a metà rete.

40-0 Vola via la risposta di rovescio di Berrettini.

30-0 Esce il pallonetto del romano sull’attacco dell’iberico.

15-0 In rete il rovescio di Berrettini molto distante dalla linea di fondo.

Sin qui Berrettini non è stato devastante con la battuta come con Zverev e De Minaur. Merito chiaramente anche delle doti in risposta dello spagnolo.

E’ una partita chiaramente difficilissima. Berrettini deve affidarsi al servizio e provare almeno a portare il set al tie-break. Se poi arrivasse un’occasione…

3-2 Lunga la risposta di Alcaraz. Si salva ancora Berrettini.

Seconda di servizio.

A-40 Finalmente un servizio vincente.

40-40 Spinge di diritto Alcaraz e costringe Berrettini all’errore.

40-30 Servizio e diritto di Berrettini, Alcaraz ci arriva e lo punisce con un passante di rovescio lungolinea.

40-15 In rete il passante di rovescio di Alcaraz. Lo spagnolo però sta rispondendo molto spesso alla prima di Berrettini, non un bel segnale.

30-15 Servizio potente e rovescio vincente di Berrettini, era un colpo molto complesso.

15-15 Risponde bene lo spagnolo, poi mette in rete il rovescio dopo il diritto pesante di Berrettini.

0-15 Altro scambio lungo vinto da Alcaraz, lungo il diritto di Berrettini.

2-2 Game rapidissimo, in rete il back di rovescio dell’italiano.

40-0 Larga la risposta di diritto di Berrettini.

30-0 Ace esterno.

15-0 Serve&volley di Alcaraz, che va a segno con una demi-volée da campione.

Finora Berrettini serve il 62% di prime.

2-1 Servizio vincente per Berrettini.

40-15 Palla corta che sorprende completamente Alcaraz, che è quasi scivolato.

30-15 Ace esterno.

15-15 Risposta insidiosa di Alcaraz, lungo il diritto dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto in contropiede dell’azzurro.

1-1 Il Challenge chiamato da Alcaraz gli dà ragione: il suo diritto ha pizzicato la riga.

40-30 Scambio lungo, Alcaraz accelera e chiude di diritto. Berrettini deve evitare che si allunghino gli scambi sopra i 5-6 colpi.

30-30 Servizio vincente al centro di Alcaraz.

15-30 Risposta stoppata di Berrettini, in rete il diritto dello spagnolo.

15-15 Larga di poco la risposta di rovescio dell’italiano.

0-15 Risposta profonda di Berrettini e poi splendido vincente con un rovescio incrociato.

1-0 Diritto lungolinea di Berrettini, che viene a rete. Il passante di rovescio di Alcaraz finisce in rete. Bene così. Il romano ha annullato 2 palle break.

A-40 Servizio vincente al centro.

40-40 Grave errore di diritto di Alcaraz sul back di rovescio di Matteo.

Attenzione, seconda di servizio.

30-40 Servizio e diritto di Berrettini, esce il recupero dello spagnolo.

15-40 Ancora una risposta incisiva di Alcaraz, lungo il diritto di Berrettini. Subito due palle break.

15-30 Ace al centro.

0-30 In rete il diritto di Berrettini sulla risposta profonda di Alcaraz. L’italiano non ha ancora servito una prima.

0-15 Lungo il rovescio lungolinea di Berrettini.

18.49 Inizia la partita con Berrettini in battuta. Dunque Alcaraz ha deciso di rispondere, nonostante il sorteggio vinto.

18.49 C’è tutta la famiglia in tribuna a sostenere Berrettini.

18.47 John Blom sarà l’arbitro della partita, è australiano.

18.44 Inizia la fase di riscaldamento.

18.44 Il sorteggio viene vinto da Alcaraz, che servirà per primo.

18.42 Ecco i giocatori fare il loro ingresso in campo, accolti dal boato del pubblico.

18.41 Attenzione che il cielo si è annuvolato di colpo, c’è tanto vento. Ricordiamo che il Campo Centrale è provvisto di tetto che, all’occorrenza, può ricoprire il manto erboso.

18.40 Matteo Berrettini non ha niente da perdere. Avrebbe firmato per trovarsi a questo punto del torneo, lui che era persino in dubbio se prendere o meno parte alla competizione. Il gioco è tornato quello dei giorni belli: ha le armi per giocarsela con il n.1 al mondo.

18.39 Alcaraz e Berrettini, nei loro tre precedenti, sono sempre arrivati al set decisivo. Oggi dunque si giocherà il quinto parziale? Ipotesi da non escludere, tutt’altro…

18.38 Salvo maratona epica, il match odierno tra Berrettini ed Alcaraz dovrebbe concludersi. La deadline scoccherà a mezzanotte, dunque i giocatori avranno a disposizione cinque ore abbondanti.

18.36 Il vincente di questa sfida troverà ai quarti uno tra il danese Holger Rune ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

18.35 Alcaraz, n.1 al mondo, parte favorito, eppure un ritrovato Matteo Berrettini ha dimostrato sin qui di non dover temere veramente nessuno sull’erba.

18.25 Jabeur ha liquidato Kvitova con un secco 6-0, 6-3. Tra una ventina di minuti inizierà il match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz!

17.44 Ons Jabeur ha vinto 6-0 il primo set contro Petra Kvitova in appena 22 minuti.

17.22 E’ appena iniziato l’incontro tra Ons Jabeur e Petra Kvitova.

17.00 Novak Djokovic ha battuto Hubert Hurkacz per 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Ora tra una ventina di minuti toccherà a Jabeur-Kvitova, poi finalmente a Berrettini-Alcaraz. Attenzione però: ci aspettiamo che il match tra la tunisina e la ceca possa anche essere molto lungo.

16.21 Hurkacz ha vinto 7-5 il terzo set con Djokovic, dunque si allungano i tempi di attesa per Berrettini.

15.09 Alle 15.30 scenderà in campo Djokovic (avanti 76, 7-6) per chiudere i conti contro Hurkacz, poi toccherà a Jabeur-Kvitova e, infine, a Berrettini-Alcaraz.

15.08 Buongiorno amici di OA Sport. Il primo match tra Haddad Maia e Rybakina è terminato molto rapidamente in appena 21 minuti: sul 4-1 per la kazaka, infatti, la brasiliana si è ritirata.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live degli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Si prospetta una sfida stellare tra il romano, finalista in questo torneo nel 2021 e scivolato al 38° posto nel ranking ATP a seguito della lunga catena di infortuni, ed il n.1 al mondo spagnolo, con quest’ultimo che anche nel 2022 incrociò al 4° turno un italiano, venendo eliminato in quattro set da Jannik Sinner. Peraltro proprio l’altoatesino si è già qualificato per i quarti anche in questa edizione: se Berrettini dovesse raggiungerlo, si tratterebbe di un risultato storico, perché mai abbiamo avuto due nostri portacolori tra i migliori 8 della competizione tennistica più prestigiosa in assoluto.

Sia Berrettini sia Alcaraz hanno lasciato un solo set nei tre turni precedenti: il romano al debutto contro Lorenzo Sonego, l’iberico ai sedicesimi contro il cileno Nicolas Jarry. L’italiano sembra nato per giocare sull’erba: su questa superficie persino il rovescio, tradizionalmente non il colpo migliore della casa, diventa un’arma incisiva grazie ai tagli in slice che creano scompiglio agli avversari. Inoltre sin qui non ha ancora mai ceduto un turno di battuta: chiaramente la funzionalità del servizio rappresenterà la condicio sine qua non per avere una chance di battere il fenomeno spagnolo.

Sono tre i precedenti tra i due giocatori, nessuno dei quali sull’erba. Nel 2021 Alcaraz la spuntò ai quarti di finale a Vienna solo al tie-break del terzo set. Equilibratissimo e memorabile fu anche il secondo confronto, questa volta ai sedicesimi degli Australian Open 2022: in quella circostanza si impose Berrettini al super tie-break del quinto set dopo oltre 4 ore di battaglia. Infine, sulla terra rossa di Rio de Janeiro nel 2022, vinse il classe 2003 per 6-2, 2-6, 6-2.

Il match tra Berrettini ed Alcaraz sarà il quarto di giornata sul Campo Centrale a partire dalle 14.30 italiane (le 13.30 locali). In precedenza andranno in scena delle partite del tabellone femminile che si annunciano lunghe: Haddad Maia-Rybakina e Jabeur-Kvitova. Inoltre si è aggiunta anche la prosecuzione del match tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz. Insomma, facile che l’attesissimo ottavo tra Berretini e Alcaraz cominci nel tardo pomeriggio/sera e che, soprattutto, la partita non termini oggi, perché sappiamo che alle 23.00 locali (mezzanotte in Italia) c’è il coprifuoco e dunque viene tutto sospeso e rinviato al giorno dopo. Vi aspettiamo per non perdervi nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento!

ORDINE DI GIOCO WIMBLEDON 10 LUGLIO (CAMPO CENTRALE)

Dalle 14.30

Beatriz Haddad Maia (Brasile)-Elena Rybakina (Kazakistan)

A seguire (non prima delle 15.30)

Novak Djokovic (Serbia)-Hubert Hurkacz (Polonia) (il serbo è in vantaggio 7-6, 7-6)

A seguire

Ons Jabeur (Tunisia)-Petra Kvitova (Repubblica Ceca)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna)-Matteo Berrettini (Italia)

