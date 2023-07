Quando inizia la Serie A 2023-2023? Definiti i primi anticipi: chi apre il campionato, calendario e orari

Siamo in piena estate. Da 10 giorni è oramai iniziata la sessione del calciomercato e ci accompagnerà sino alla fine di agosto. Tante voci di mercato (alcune veritiere altre mento attendibili), tante anche le trattative che vedono coinvolte club e giocatori. Insomma c’è la voglia, per ogni singolo club che prenderà parte alla prossima Serie A, di costruire una formazione vincente e che soprattutto riesca ad approcciare al meglio con la massima serie.

Nel week end sono iniziati i primi ritiri e da ieri la maggior parte dei club è scesa in campo per la preparazione estiva. Ma sorge spontanea una domanda: quando inizierà ufficialmente la Serie A 2023/24? Rispondiamo subito al quesito. Il week-end del 20 agosto si partirà con il campionato. Sabato 19 agosto, le squadre coinvolte saranno ben otto per quanto riguarda la gara di esordio. Il Frosinone, squadra neopromossa, accoglierà a partire dalle ore 18.30 i Campioni d’Italia in carica del Napoli. Un match subito complicatissimo per i ciociari insomma, che si troveranno davanti la corazzata di Rudi Garcia con il tricolore sul petto.

Allo stesso orario, l’Empoli, aprirà le porte del Castellani al Verona. Alle 20:45 altri due match: l’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata nel derby a San Siro contro il Monza mentre il Genoa, altra neopromossa, si scontrerà con la Fiorentina. Passiamo poi a domenica 20 agosto: altre quattro partite in programma. La Roma inizierà la nuova stagione in casa con la Salernitana e alle 18.30, così come il Sassuolo che accoglierà l’Atalanta tra le mura amiche.

Portiamoci avanti con le lancette e voliamo alle 20.45: Udinese-Juventus e Lecce-Lazio chiuderanno la giornata di domenica. Lunedì 21 agosto infine, spazio ad altri due match: il Torino di Ivan Juric troverà subito il Cagliari neopromosso di Claudio Ranieri, mentre il Bologna avrà di fronte il Milan. Non resta che attendere adesso: tempus fugit.

CALENDARIO 1a GIORNATA SERIE A 2023/24

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Hellas Verona

Ore 18.30 Frosinone-Napoli

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina

Ore 20.45 Inter-Monza

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta

Ore 20.45 Lecce-Lazio

Ore 20.45 Udinese-Juventus

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari

Ore 20.45 Bologna-Milan

