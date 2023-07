Quando gioca la Roma la prima amichevole? Data, programma, avversaria

Dopo il prologo di ieri, sabato 15 luglio, con la vittoria 4-0 contro la Boreale, i prossimi impegni della Roma dovrebbero essere in Portogallo, nuova sede del ritiro giallorosso.

Al momento, infatti, il club capitolino non ha ancora annunciato altri match prima della partenza per l’Algarve, ma dovrebbe esserne fissato uno contro il Latina.

Sarà il Braga e non il Tottenham, come originariamente previsto, la prima avversaria di rango della Roma in questo precampionato.

La tournée asiatica dei giallorossi è stata di fatto annullata, con il club capitolino che, appunto, ha optato per il ritiro in Portogallo.

Qui sono calendarizzati alcuni test, il primo dei quali mercoledì 26 luglio.

La formazione di José Mourinho affronterà come detto il Braga in una gara con calcio di inizio previsto alle ore 21.00.

IL PROGRAMMA DI BRAGA-ROMA

Mercoledì 26 luglio

Ore 21.00 Braga-Roma

Foto: LaPresse