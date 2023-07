Quando gioca il Milan le prossime amichevoli? Calendario, avversarie, date, programma

Il Milan vuole riproporsi come una contendente al titolo della Serie A. La dirigenza rossonera ha fatto fruttare i soldi incassati per Sandro Tonali, rifacendosi il look soprattutto tra centrocampo e attacco. Con i vari Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor e Ruben Loftus-Cheek, la squadra di Stefano Pioli si sta mettendo alla prova in una tournée negli Stati Uniti.

La prima partita con il Real Madrid aprirà infatti il ciclo di altre due amichevoli del Soccer Champions Tour. La seconda partita a stelle e strisce sarà il derby contro la Juventuis al Dignity Health Sports Park di Carson, mentre a chiudere la tournée americana sarà un altro incontro di lusso contro il Barcellona all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 2 agosto.

Dal ritorno degli Stati Uniti, si tornerà in campo il prossimo 8 agosto allo stadio Brianteo di Monza per sfidare i brianzoli nell’ambito del Trofeo Berlusconi, mentre l’ultima amichevole si svolgerà il 12 agosto a Milanello, contro la squadra tunisina dell’Etoile Sportive du Sahel.

MILAN, IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

28 luglio

Milan-Juventus

2 agosto

Milan-Barcellona

8 agosto

Milan-Monza

12 agosto

Milan-Etoile Sportive du Sahel

Foto: LaPresse