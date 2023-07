Quando debutta il Napoli in Champions League? Calendario, date e programma

La stagione calcistica 2022/2023 è terminata da più di un mese e oramai si inizia a guardare al futuro. Le formazioni sono in ritiro, pronte a programmare e a lavorare per la prossima annata e tra le tante squadre in attività troviamo, ovviamente, anche il Napoli. I partenopei, campioni d’Italia in carica (33 anni dopo l’ultima volta), dallo scorso 14 luglio si trovano in ritiro a Dimaro Folgarida e ci rimarranno sino al 25 luglio.

E gli azzurri, oltre a voler difendere il tricolore cucito sul petto, vorranno certamente portare a termine un percorso trionfale nella UEFA Champions League 2023/2024. Lo scorso anno, la formazione guidata dall’oramai ex mister Luciano Spalletti, è riuscita a raggiungere un traguardo storico: i quarti di finale della massima competizione europea per club. Anche in giro per l’Europa il Napoli di Osimhen e compagni è riuscito a lasciare un forte segno.

NAPOLI: QUANDO IL DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE?

Nella fase a gironi, con Liverpool, Ajax e Rangers, i partenopei, sono riusciti a racimolare 15 punti sui 18 disponibili. Durante gli ottavi di finale la squadra campana è poi riuscita a spazzare via l’Eintracht di Francoforte. Ai quarti, però, il Napoli, in un derby tutto italiano, ha visto svanire il sogno “Coppa dalle grandi orecchie” per mano del Milan. Adesso dunque, non resta che ripartire. Ma quando debutterà nella prossima Champions League il Napoli?

Ricordiamo innanzitutto che i campani verranno sorteggiati dalla prima fascia, unica squadra italiana presente (LEGGI QUI). Per quanto riguarda l’esordio si dovrà attendere il giorno preciso. I sorteggi dei gironi avverranno il prossimo 31 agosto, mentre la prima giornata della fase a gruppi si disputerà tra il 19-20 settembre. Insomma ancora un po’ di pazienza e poi si potrà scoprire la data d’inizio della Champions 2023/2024 del Napoli di Rudi Garcia.

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata 19-20 settembre 2023

Seconda giornata 3-4 ottobre 2023

Terza giornata 24-25 ottobre 2023

Quarta giornata 7-8 novembre 2023

Quinta giornata 28-29 novembre 2023

Sesta giornata 12-13 dicembre 2023

Foto: LaPresse