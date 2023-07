Qual è il ruolo più importante al Fantacalcio? Diatriba infinita tra gol segnati, modificatore di difesa, assist e voti

Manca poco più di un mese all’inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo di riflettere su come impostare la propria rosa al Fantacalcio.

Con un budget limitato, è fondamentale scegliere oculatamente non solo su quali giocatori investire i propri fantamilioni, ma anche capire su quale reparto valga la pena di investire maggiormente.

Certamente, più che i bonus legati ad eventuali rigori parati, un buon parametro per scegliere il portiere è quello di valutare le probabilità che questo possa non subire reti, un bonus inferiore come valore, più semplice e regolare da raggiungere.

In questo senso, le big offrono garanzie migliori, ma spesso nelle formazioni di seconda fascia si possono scovare occasioni interessanti per risparmiare qualche fantamilione e strappare comunque un buon affare.

Con la rimodulazione dei bonus-gol per i difensori, costruire un pacchetto arretrato di qualità potrebbe essere una buona idea: il modificatore rimane spesso una incognita, ma anche una buona opprotunità per fare punti extra.

Rispetto ai portieri, è più semplice trovare anche in fondo alla classifica di Serie A difensori con medie voto buone in ottica modificatore e capaci di portare anche qualche bonus che non guasta mai.

Il centrocampo è forse il reparto su cui conviene meno investire: stretti tra la necessità di assicurarsi buoni difensori e di inseguire i big in attacco, la mediana potrebbe essere leggermente sacrificata.

Anche perché i profili capaci di garantire bonus in quantità sono sempre più rari, ma attenzione a come verranno divisi i giocatori: tra i centrocampisti potrebbero finire anche “attaccanti mascherati”.

Investire una parte consistente del proprio budget per le punte rimane sempre una buona idea, a patto che si punti su attaccanti capaci di segnare con regolarità, altrimenti l’effetto boomerang è assicurato.

In caso di asta, fondamentale monitorare gli avversari per capire quanto potere d’acquisto avrete una volta che si entrerà nel vivo delle chiamate per le punte top della Serie A.

Foto: LaPresse