Probabili formazioni Real Madrid-Milan, amichevole 24 luglio: attesa per Pulisic e Leao, c’è il debutto di Bellingham in blanco

L’ambizioso Milan di Stefano Pioli è al primo grande confronto della sua stagione. Nella tournée americana si comincia subito con un avversario di grande rango cone il Real Madrid di Carlo Ancelotti; una partita di grido offerta dunque al Rose Bowl di Pasadena.

I tifosi statunitensi saranno ammassati per poter osservare da vicino uno degli idoli di casa, l’appena arrivato Christian Pulisic che già ha incantato nella prima amichevole con il Lumezzane. Nel 4-3-3 di Pioli dovrebbe schierarsi sulla destra, con Leao che torna a sinistra e Giroud al centro dell’attacco. Centrocampo che dovrebbe prevedere sia Reijnders, alla prima uscita in rossonero, che Loftus-Cheek di fianco a Krunic, Kalulu-Tomori la coppia difensiva avanti a Maignan con Calabria e Theo Hernandez ai lati.

Per i blancos formazione probabilmente speculare; al momento manca l’attaccante di grido dopo l’addio di Benzema, sarà dunque il figliol prodigo Joselu con il ruolo di ‘nueve’, con Vinicius e l’ex della partita Brahim Diaz. Enorme attesa anche per il debutto con la camiseta blanca anche per Jude Bellingham, uno dei colpacci di questa sessione di mercato.

MILAN-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Miliitao, Rüdiger, Camavinga, Modric, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Joselu, Vinicius. Allenatore: Ancelotti

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Foto: LaPresse