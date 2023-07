Probabili formazioni Milan-Juventus, chi gioca l’amichevole negli USA: torna Kalulu tra i rossoneri, Allegri lancia Weah

Il ciclo di amichevoli internazionali negli Stati Uniti d’America ci offre un bell’anticipo di Serie A. Nella notte del 28 luglio, alle ore 4.30 italiane, si affronteranno Milan e Juventus, prontissime ad essere protagoniste anche nel prossimo campionato.

In casa bianconera è probabile l’utilizzo del 3-5-2 tanto caro ad Allegri nell’ultimo anno. Per il debutto in America (il match con il Barcellona è saltato a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito la squadra blaugrana) dovrebbero essere Gatti, Bremer ed Alex Sandro avanti al portiere Szczesny. Sulla fascia destra Weah pronto al debutto e a raccogliere il testimone di Cuadrado, mentre con le assenze di Rabiot, Fagioli e Pogba la catena centrale dovrebbe essere costituita da Rovella, Locatelli e McKennie. In avanti Kean e Milik, con Vlahovic ancora frenato dalla pubalgia.

Il Milan potrebbe invece riaffidarsi al 4-3-3 già visto contro il Real Madrid. Può tornare in campo Kalulu, aggregatosi nelle ultime ore al gruppo negli Stati Uniti e pronto ad affiancare Tomori avanti a Maignan. A centrocampo pronto Tijiani Reijnders a fare reparto con Krunic e Loftus Cheek, mentre Giroud dovrebbe essere assistito da Pulisic e Rafael Leao sugli esterni.

JUVENTUS-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Foto: LaPresse