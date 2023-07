Probabili formazioni Juventus-Milan, amichevole 28 luglio: torna Kalulu tra i rossoneri, bianconeri con il centrocampo da reinventare

Questa notte il derby d’Italia si svolgerà negli Stati Uniti. Nel Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, casa dei Galaxy, ci sarà il match tra Juventus e Milan, valido per il Soccer Champions Tour 2023.

Si tratterà del debutto in questa competizione per la squadra di Massimiliano Allegri, che avrebbe dovuto giocare già contro il Barcellona. La partita è però stata annullata a causa di un virus gastrointestinale in seno al team spagnolo. Il Milan invece viene dal ko per 3-2 contro il Real Madrid, con i blancos capaci di rimontare uno svantaggio di due reti.

Per quanto riguarda la Juventus, Allegri utilizzerà probabilmente il 3-5-2 che si è visto spesso nell’ultima stagione. Problemi a centrocampo, viste le assenze di Rabiot e di Fagioli nemmeno in America e i problemi a Paul Pogba. Ai fianchi di Locatelli potrebbero dunque giostrare McKennie e Rovella; in avanti, con Vlahovic ancora a mezzo servizio, spazio alla coppia Milik-Kean.

Il Milan invece continuerà a mettere a punto il 4-3-3. In difesa torna Kalulu, arrivato ieri negli Stati Uniti, che farà commpa con Tomori. A centrocampo Reijnders e Loftus-Cheek metteranno a punto la loro affinità con Krunic, mentre in avanti Giroud sarà assistito sulle fasce da Pulisic e Rafael Leao.

JUVENTUS-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Foto: LaPresse