Premier Padel, il Major messicano si terrà ad Acapulco dal 27 novembre al 3 dicembre. Presenti anche le donne

Il circuito Premier Padel è in continua evoluzione e, dopo quanto successo con il Major di Roma, dove da quest’anno si è passati dal Grand Stand al Campo Centrale del Foro Italico, ci sono ora degli sviluppi interessanti anche per quanto riguarda l’ultimo Major della stagione, ovvero quello che si disputerà in Messico dal 27 novembre al 3 dicembre 2023. Il torneo messicano non si terrà infatti più al GNP Stadium di Monterrey come l’anno scorso, bensì andrà in scena presso l’Arena GNP Seguros, all’interno dell’iconico Mundo Imperial di Acapulco.

Il trasferimento all’Arena GNP Seguros di Acapulco consentirà di giocare l’ultimo Major della stagione 2023 di Premier Padel in una struttura con quasi 11.000 posti a disposizione. Si tratta dunque praticamente di una capienza doppia rispetto a quella dell’anno scorso, per un torneo che ospiterà, per la prima volta, anche le donne.

Situato nel cuore della Riviera Diamante ad Acapulco, l’Arena GNP Seguros dispone di sei campi principali e due campi pratica. La sede multiuso dispone di un ampio centro multimediale interno, con strutture che consentono una tecnologia unica nel suo genere, tra cui trasmissioni televisive 4K, che permetteranno di migliorare l’esperienza per i fan a casa che seguiranno le emittenti del torneo.

