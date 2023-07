Portogallo-Italia, prossima partita Europei Under 19: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

Siamo oramai pronti all’avvio di un nuovo torneo giovanile: siamo vicinissimi al fischio d’inizio degli Europei Under 19. La competizione continentale infatti, quest’oggi lunedì 3 luglio, inizierà ufficialmente. Fino al 16 luglio, data della Finalissima, ben 8 squadre si contenderanno la possibilità di sollevare al cielo il tanto agognato trofeo. Si pensi che durante la fase delle Qualificazioni, le Selezioni in corsa, erano ben 54: ma tra quelle in grado di arrivare sino in fondo c’è proprio la nostra Nazionale.

L’Italia del ct Alberto Bollini ha portato avanti un percorso straordinario, sino ad arrivare a staccare un pass per Malta, paese che ospiterà questi Europei Under 19 del 2023. I giovani azzurri guidati dal mister, lo scorso 19 aprile e durante il sorteggio che si è svolto a La Valletta, hanno scoperto le compagini che dovranno affrontare nel proprio gruppo, quello A. Questa sera a partire dalle 21.00 la Nazionale italiana se la vedrà nella gara di esordio con i padroni di casa di Malta (LEGGI QUI).

Poi però, ci saranno prima l’ostico Portogallo e infine con la Polonia. Concentrandoci sulla partita contro i portoghesi valida per la seconda giornata della manifestazione, andrà in scena tra appena 3 giorni, dunque il 6 luglio a partire dalle ore 18.00. Da capire, anche rispetto alla partita di oggi contro i maltesi, se sarà già un match da dentro o fuori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Portogallo-Italia, match valido per la seconda giornata degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale disponibile sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO PORTOGALLO-ITALIA EUROPEI UNDER 19

Giovedì 6 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv

PROGRAMMA PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Portogallo-Italia:

Foto: LaPresse